MeetUp: «Тест дизайн и автоматизация REST API»

Для чего Вам стоит посетить MeetUp?

Вы приходите на проект, где вам необходимо организовать тестирование RESTful API сервиса. Впервые столкнувшись с подобным типом приложения, у вас может возникнуть множество вопросов. Чем тестирование RESTful API сервисов схоже и чем отличается от тестирования других типов приложений? Какое покрытие тестами является достаточным? Какие лучшие практики существуют для автоматизированного тестирования REST API? В рамках доклада мы сравним RESTful API сервисы с другими типами приложений, рассмотрим, как учитывать эти отличия при тестировании. Вспомним базовые техники тест-дизайна, которые можно применять для тестирования REST API. Определимся с тем, какое покрытие тестами является достаточным и от каких факторов оно может зависеть. Рассмотрим, какие подходы существуют к автоматизации тестирования RESTful API сервисов и к хранению тестовых данных, какой набор инструментов и технологий поможет нам в эффективном тестировании.

Спикер: Иван Катунов. Team Lead, Resource Manager в компании EPAM. Более 11 лет в IT, из них 8 – в автоматизации тестирования. Основные направления – Mobile, Backend, Web services. Организатор митапов «COMAQA Morning Coffe», активист QA-сообществ, преподаватель автоматизированного тестирования.

Дата проведения: 24 мая 2018 г.

Начало регистрации: 18:40

Адрес проведения: Бизнес-инкубатор Парка Высоких Технологий, ул. Академика Купревича 1/5.

Для ознакомления с Программой: https://comaqa.by/2018/05/14/meetup-24th-of-may/

Обязательно заполните форму регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfrdwmTh2x1WYKPbG-TuVgy1fQHABWzls0q1RoqvTmd_00yA/viewform