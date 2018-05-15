Free MeetUp на тему: «Концептуальные основы ООП для QA и не только"

Эта тема оказалась столь востребованной, что по активным «просьбам трудящихся», мы решили прочитать ее еще раз. Все те, кто уже слышал «лекции», а еще лучше, прочитал рекомендованные книги, могут смело приходить для злостного троллинга. При изучении любой дисциплины самое сложное/главное – понять основы, базовые принципы, на пальцах, на школьных примерах, затем, на этот металлический каркас можно навесить тонны бетонной практики, получившийся железобетонный монолит станет гарантией практически неограниченного технического роста специалиста. Звучит самоочевидно, не правда ли…? И тем не менее, мой субъективный опыт проведения собеседований, а это около 500 специалистов из стран СНГ, Индии, США в автоматизации тестирования (и сопоставимые цифры в С/С++ мире) говорит, что даже Senior-разработчики в большинстве не понимают «физического смысла» ООП, не могут озвучить базовую формулировку одного из «столпов» - инкапсуляции, хотя знают как на 3 языках 20 способами реализовать интерфейс, класс и объект, а вот вырасти дальше уже не могут, и вынужденно в течении 20 лет топчутся на месте. Вот это досадное карьерное недоразумение мы и постараемся исправить… Понимание концептуальных основ ООП всеми членами команды – основа взаимопонимания и эффективного диалога! IMHO, тема будет интересна/полезна самому широкому кругу слушателей, от молодых специалистов в ручном тестировании до архитекторов в автоматизации, приходите, будет интересно.

Спикер:

Антон Семенченко. Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на C/C++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; метасообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, “хитрый” менеджер в компании EPAM Systems. Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на С++ и ниже, архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.

Дата проведения: 31 мая 2018 г.

Начало регистрации: 18:40

Адрес проведения: Бизнес-инкубатор Парка Высоких Технологий, ул. Академика Купревича 1/5.

Для ознакомления с Программой: https://comaqa.by/2018/05/14/free-meetup-31th-of-may/

Для регистрации заполните, пожалуйста, форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOjmZ6W1ubTRGA8i5ZFii0YdznXeRbKEuwa3xvMuiJfJZ7gw/viewform