Free MeetUp по теме: "Делегирование в QA контексте".

Дата проведения:
Место проведения:
Программа:
19-00 - 19-50: “Делегирование в QA контексте”, часть 1; 50 минут; Семенченко Антон
20-00 - 20-50: “Делегирование в QA контексте”, часть 2; 50 минут; Семенченко Антон
20-50 - 21-30: “Ответы на вопросы”; 30 минут; Семенченко Антон
План нашей беседы о делегировании в QA контексте:
1. Осуществление делегирования.
2. Делегирование “на пол”.
3. Правило 60/40.
4. Необходимые условия для внедрения делегирования.
5. Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшара и ее ограничения.
6. Микроменеджмент и макроменеджмент.
7. Идеальный конечный результат по Триз.
8. Многочисленные примеры из жизни приматов в качестве гротескной метафоры.
9. Декомпозиция задач и общее видение.
10. Специфические для методологии примеры.
11. Пример набора необходимых “документов”.
Докладчик Антон Семенченко
Дата проведения: 14 июня 2018 г.
Начало регистрации: 18-30
Адрес проведения: Бизнес-инкубатор Парка Высоких Технологий, ул. Академика Купревича 1/5, г. Минск
Подробнее узнать о мероприятии можно по ссылке https://comaqa.by/2018/06/11/meetup-14th-of-june-2018/
Участие в митапе бесплатно, но обязательна регистрация по форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyUU1_q9xYsOYOQclBi0ZCeY6mtAE5kXSbrzpNTppa2zD3qg/viewform
До встречи, коллеги!
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