Free MeetUp по теме: "Делегирование в QA контексте".

Программа:

19-00 - 19-50: “Делегирование в QA контексте”, часть 1; 50 минут; Семенченко Антон

20-00 - 20-50: “Делегирование в QA контексте”, часть 2; 50 минут; Семенченко Антон

20-50 - 21-30: “Ответы на вопросы”; 30 минут; Семенченко Антон

План нашей беседы о делегировании в QA контексте:

1. Осуществление делегирования.

2. Делегирование “на пол”.

3. Правило 60/40.

4. Необходимые условия для внедрения делегирования.

5. Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшара и ее ограничения.

6. Микроменеджмент и макроменеджмент.

7. Идеальный конечный результат по Триз.

8. Многочисленные примеры из жизни приматов в качестве гротескной метафоры.

9. Декомпозиция задач и общее видение.

10. Специфические для методологии примеры.

11. Пример набора необходимых “документов”.

Докладчик Антон Семенченко

Дата проведения: 14 июня 2018 г.

Начало регистрации: 18-30

Адрес проведения: Бизнес-инкубатор Парка Высоких Технологий, ул. Академика Купревича 1/5, г. Минск

Подробнее узнать о мероприятии можно по ссылке https://comaqa.by/2018/06/11/meetup-14th-of-june-2018/

Участие в митапе бесплатно, но обязательна регистрация по форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyUU1_q9xYsOYOQclBi0ZCeY6mtAE5kXSbrzpNTppa2zD3qg/viewform

До встречи, коллеги!