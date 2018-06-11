Free MeetUp по теме: “Развитие QA команды”

Дата проведения:
Место проведения:
Программа
19-00 - 19-50: “Развитие QA команды”, часть 1; 50 минут; Антон Семенченко
20-00 - 20-50: “Развитие QA команды”, часть 2; 50 минут; Антон Семенченко
20-50 - 21-30: “Ответы на вопросы”; 30 минут; Антон Семенченко
План нашей беседы о развитии QA команды
1. Модель итеративного развития
2. Как правильно развивать других и себя в рамках замкнутого цикла
3. Советы по работе над планом персонального развития, как на уровне сотрудника, так и на уровне команды.
4. Коммуникации в команде
5. Что зависит от менеджера?
6. "Учитесь конфликтовать"
7. Как избежать “пустых” конфликтов
8. Как исключить конфликты с разработчиками и другими заинтересованными лицами?
9. Основы Communication Management, на уровне специалиста, группы тестирования, команды, отдела
10. Правило 60/40
Докладчик: Антон Семенченко.
Дата проведения: 19 июня 2018 г.
Начало регистрации: 18-30
Адрес проведения: Бизнес-инкубатор Парка Высоких Технологий, ул. Академика Купревича 1/5, г. Минск
Узнать больше о мероприятии https://comaqa.by/2018/06/11/free-meetup-19th-of-june-2018/
Регистрация по форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBplMLFTjc6_AV28cJGQGooj1IE-azc6ekf8iiheLJzQHrFw/viewform
До встречи, коллеги!
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