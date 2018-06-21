VI Международная конференция "Противодействие мошенничеству в эпоху digital. Игра по новым правилам"

Компания BUSINESS-FORMAT приглашает принять участие в VI Международной конференции "Противодействие мошенничеству в эпоху digital. Игра по новым правилам", которая состоится 5-8 сентября 2018 г, в отеле AVALON Hotel & Conferences 4*+, Рига, Латвия.

Жизнь стремительно мчится вперед. Цифровая трансформация коснулась всех отраслей бизнеса, развиваются новые технологии, появляются новые вызовы, меняются продукты, методы продаж и работы с клиентами и партнерами. Будущее создается и изменяется каждую минуту. Но вместе с тем диджитализация рождает и новые формы мошенничества. Увеличивается количество рисков, с которыми сталкиваются банки и компании. И основная задача подразделений, ответственных за профилактику, выявление и борьбу с мошенничеством соответствовать вызовам времени. Именно поэтому, в фокусе этого года вопросы, связанные с изучением нового поколения антифрод технологий.

Программа этого года включает:

Стратегическую Секцию: «Стратегия построения системы противодействия мошенничеству в условиях цифровой трансформации»

Практическую Секцию: «Практические аспекты работы службы внутреннего аудита и службы безопасности для предотвращения мошенничества»

Технологическую Секцию «Технологии минимизации рисков мошенничества и хищений в бизнесе»

Мастер-класс: «Не дай себя обмануть. Методы безинструментальной верификации лжи в работе с персоналом"

А в завершении вас ждет Интерактивная блиц-сессия в формате мозгового штурма на тему «10 принципов построения эффективной системы противодействия мошенничеству в бизнесе в эру DIGITAL: слагаемые успеха»

Подробная информация и регистрация on-line на нашем сайте: www.business-format.com.ua.