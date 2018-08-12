Что и как контролировать руководителю IT-бизнеса в бухгалтерии. Мастер-класс

Дата проведения: 

30.08.2018

Место проведения: 

Платно

Руководите IT-компанией? Ведете свой собственный учет? Хотите развивать компанию на основе реальных данных?

Приходите 30 августа на мастер-класс бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело.

 

Наши специалисты расскажут:

  • Что должна делать бухгалтерия;
  • Какую полезную информацию можно извлечь из бухгалтерского учета по национальным стандартам;
  • Что вы можете проконтролировать в бухгалтерии, а что нет;
  • Кто и в каких вопросах задает правила игры в бухгалтерии;
  • Где надо увязать работу бухгалтерии с другими отделами;

Мастер-класс будет полезен руководителям в IT-сфере. Бухгалтерам на мероприятии будет скучно.

Программа мастер-класса:

  • 18:45 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.
  • 19:00 - 20:00 Маргарита Новосельцева “Что и как контролировать руководителю IT-бизнеса в бухгалтерии”.
  • 20:00 - 20:30 Ответы на вопросы, чай/кофе.

Спикер:
Маргарита Новосельцева - руководитель IT направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор портала probusiness.io, соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.

Цена: 15 BYN. Купить билет

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