Что и как контролировать руководителю IT-бизнеса в бухгалтерии. Мастер-класс

Дата проведения:
30.08.2018
Место проведения:
Платно
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Спикер:
Руководите IT-компанией? Ведете свой собственный учет? Хотите развивать компанию на основе реальных данных?
Приходите 30 августа на мастер-класс бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело.
Наши специалисты расскажут:
- Что должна делать бухгалтерия;
- Какую полезную информацию можно извлечь из бухгалтерского учета по национальным стандартам;
- Что вы можете проконтролировать в бухгалтерии, а что нет;
- Кто и в каких вопросах задает правила игры в бухгалтерии;
- Где надо увязать работу бухгалтерии с другими отделами;
Мастер-класс будет полезен руководителям в IT-сфере. Бухгалтерам на мероприятии будет скучно.
Программа мастер-класса:
- 18:45 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.
- 19:00 - 20:00 Маргарита Новосельцева “Что и как контролировать руководителю IT-бизнеса в бухгалтерии”.
- 20:00 - 20:30 Ответы на вопросы, чай/кофе.
Спикер:
Маргарита Новосельцева - руководитель IT направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор портала probusiness.io, соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.
Цена: 15 BYN. Купить билет
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