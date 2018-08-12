Что и как контролировать руководителю IT-бизнеса в бухгалтерии. Мастер-класс

Руководите IT-компанией? Ведете свой собственный учет? Хотите развивать компанию на основе реальных данных?

Приходите 30 августа на мастер-класс бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело.

Наши специалисты расскажут:

Что должна делать бухгалтерия;

Какую полезную информацию можно извлечь из бухгалтерского учета по национальным стандартам;

Что вы можете проконтролировать в бухгалтерии, а что нет;

Кто и в каких вопросах задает правила игры в бухгалтерии;

Где надо увязать работу бухгалтерии с другими отделами;

Мастер-класс будет полезен руководителям в IT-сфере. Бухгалтерам на мероприятии будет скучно.

Программа мастер-класса:

18:45 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.

19:00 - 20:00 Маргарита Новосельцева “Что и как контролировать руководителю IT-бизнеса в бухгалтерии”.

20:00 - 20:30 Ответы на вопросы, чай/кофе.

Спикер:

Маргарита Новосельцева - руководитель IT направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор портала probusiness.io, соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.

Цена: 15 BYN. Купить билет