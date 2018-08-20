Blockchain Day Netherlands

Амстердам, Нидерланды

29 сентября 2018 года

13:00 - 23:00

Форум Blockchain Day Нидерланды был создан специально для того, чтобы продемонстрировать укрепленные позиции данной страны в качестве лидера по внедрению европейских инноваций в технологиях и блокчейн сфере.

Мы поговорим об успешных проектах и решениях проблем глобального масштаба, на примере страны, в которой будущее уже наступило. Каковы эти проблемы, как их устранить, и кто те люди, которые работают над будущим технологии блокчейн?

Подробная программа и билеты на http://blockchainday.org/netherlands/