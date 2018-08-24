«Digital GO!»: узнай, как продвигаться в интернете правильно!

Как построить маркетинг в маленькой компании и почему индивидуальному предпринимателю нужно вкладываться именно в онлайн-рекламу? Реально ли создать хороший сайт своими руками и как это сделать? Какой из инструментов digital лучше всего сработает именно для вашего бизнеса? Об этом будут говорить представители Google, Яндекс, ВКонтакте, Webcom Group и других компаний на третьей конференции Digital GO!, которая пройдет 13 сентября в Минске.

Генеральным партнером конференции выступит МТБанк. Образовательные партнеры мероприятия - компании Google и Яндекс.

Мероприятие проводится для новичков в интернет-маркетинге — для тех, кто только начинает карьеру в этой области или совсем недавно использует возможности digital для продвижения своей компании или проекта. Что важно, спикеры конференции не просто расскажут об инструментах интернет-маркетинга, но и объяснят, как применить их на практике для развития бизнеса.

Кому стоит прийти на конференцию:

Руководителям отделов и директорам компаний . Вы поймете, как использовать инструменты digital для продвижения бизнеса, и сможете грамотно строить работу с подрядчиками и сотрудниками.

. Вы поймете, как использовать инструменты digital для продвижения бизнеса, и сможете грамотно строить работу с подрядчиками и сотрудниками. Специалистам по маркетингу и рекламе . Вы разберетесь в деталях работы инструментов digital, добьетесь высоких результатов в работе и повысите свою стоимость на рынке труда.

. Вы разберетесь в деталях работы инструментов digital, добьетесь высоких результатов в работе и повысите свою стоимость на рынке труда. Молодым специалистам . Вы узнаете, как начать карьеру в сфере интернет-маркетинга и стать востребованным специалистом с хорошим заработком.

. Вы узнаете, как начать карьеру в сфере интернет-маркетинга и стать востребованным специалистом с хорошим заработком. Тем, кто хочет сменить профессию. Вы узнаете о перспективных профессиях и возможностях развития в сфере интернет-маркетинга.

На Digital GO! вы узнаете:

какие инструменты digital помогут вам в продвижении бизнеса;

как найти своего клиента в социальных сетях;

каким образом привлечь внимание пользователя в Яндекс и Google;

как «подружить» продажи и маркетинг в рамках одной компании;

что на самом деле означает клиентоориентированный подход;

как правильно оценить эффективность бизнеса и сделать правильные выводы.

Что еще ждет вас на конференции? Крутые спикеры из Google, Яндекс, Vkontakte, Webcom Group, «1С-Битрикс», Web and Market и других компаний. Что важно, вы не только сможете услышать их экспертные доклады, но и лично пообщаться со специалистами в зоне консультаций.

И это не все! Интересные активности и конкурсы, розыгрыши призов и подарков от организаторов и партнеров конференции, яркая фотозона, бизнес-нетворкинг — словом, будет много полезного и интересного!

Где: конференц-зал Национальной Библиотеки Беларуси.

Когда: 13 сентября 2018 года.

Время: 9:00-18:00 (9:00-9:40 - регистрация участников).

Условия: участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено.

Предварительная регистрация на сайте обязательна.