«Digital GO!»: узнай, как продвигаться в интернете правильно!

Дата проведения: 

13.09.2018

Место проведения: 

Бесплатно

Как построить маркетинг в маленькой компании и почему индивидуальному предпринимателю нужно вкладываться именно в онлайн-рекламу? Реально ли создать хороший сайт своими руками и как это сделать? Какой из инструментов digital лучше всего сработает именно для вашего бизнеса? Об этом будут говорить представители Google, Яндекс, ВКонтакте, Webcom Group и других компаний на третьей конференции Digital GO!, которая пройдет 13 сентября в Минске. 

Генеральным партнером конференции выступит МТБанкОбразовательные партнеры мероприятия - компании Google и Яндекс. 

Мероприятие проводится для новичков в интернет-маркетинге — для тех, кто только начинает карьеру в этой области или совсем недавно использует возможности digital для продвижения своей компании или проекта. Что важно, спикеры конференции не просто расскажут об инструментах интернет-маркетинга, но и объяснят, как применить их на практике для развития бизнеса. 

Кому стоит прийти на конференцию:

  • Руководителям отделов и директорам компаний. Вы поймете, как использовать инструменты digital для продвижения бизнеса, и сможете грамотно строить работу с подрядчиками и сотрудниками.
  • Специалистам по маркетингу и рекламе. Вы разберетесь в деталях работы инструментов digital, добьетесь высоких результатов в работе и повысите свою стоимость на рынке труда. 
  • Молодым специалистам. Вы узнаете, как начать карьеру в сфере интернет-маркетинга и стать востребованным специалистом с хорошим заработком.
  • Тем, кто хочет сменить профессию. Вы узнаете о перспективных профессиях и возможностях развития в сфере интернет-маркетинга. 

На Digital GO! вы узнаете:

  • какие инструменты digital помогут вам в продвижении бизнеса;
  • как найти своего клиента в социальных сетях;
  • каким образом привлечь внимание пользователя в Яндекс и Google;
  • как «подружить» продажи и маркетинг в рамках одной компании;
  • что на самом деле означает клиентоориентированный подход;
  • как правильно оценить эффективность бизнеса и сделать правильные выводы.

Что еще ждет вас на конференции? Крутые спикеры из Google, Яндекс, Vkontakte, Webcom Group, «1С-Битрикс», Web and Market и других компаний. Что важно, вы не только сможете услышать их экспертные доклады, но и лично пообщаться со специалистами в зоне консультаций. 

И это не все! Интересные активности и конкурсы, розыгрыши призов и подарков от организаторов и партнеров конференции, яркая фотозона, бизнес-нетворкинг — словом, будет много полезного и интересного! 

Где: конференц-зал Национальной Библиотеки Беларуси.

Когда: 13 сентября 2018 года.

Время: 9:00-18:00 (9:00-9:40 - регистрация участников). 

Условия: участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено. 

Предварительная регистрация на сайте обязательна. 

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