Бизнес для Умных Городов - это глобальное мероприятие, ежегодно собирает лидеров региона для решения проблем городов и поиска лучших партнеров для реализации проектов и предоставление услуг.

Присоединяйтесь к ЭКСПО Конгресса «Бизнес для Умных Городов» и Вы сможете услышать - как построить Проект трансформации города в устойчивое и разумное и привлечь к его реализации частный бизнес и частный капитал.

Участвовать будут высококвалифицированные технические специалисты и политические деятели городов, работающих в сфере инноваций, предпринимательства, развития бизнеса, университетов, а также бизнес ассоциаций и технологических парков.

Ждем Вас на ЭКСПО Конгрессе «Бизнес для Умных Городов» с 29 по 31 января 2019 года.

Подробнее вы сможете узнать на официальном сайте - https://www.businessforsmartcities.com/

Спикеры - https://www.businessforsmartcities.com/ukr/speakers.htm

Программа - https://www.businessforsmartcities.com/ukr/schedule.htm

Билеты - https://www.businessforsmartcities.com/ukr/tickets.htm

Facebook - https://www.facebook.com/events/702957180088090/