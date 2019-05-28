Выставка-фестиваль UniCon & Game Expo

Со 6 по 8 сентября 2019 года в ТЛЦ «Глобус Парк» состоится VIII конвент фантастики, фэнтези, комиксов и III выставка-интерактив игровой индустрии UniCon & Game Expo.

Одно из самых долгожданных событий года - выставка-фестиваль UniCon&GameExpo – это яркое шоу для всех, кому не чужда современная поп-культура в любых ее проявлениях!

Вас ждет три дня, наполненных встречами, конкурсами, турнирами, мероприятиями, играми, состязаниями, а также насыщенная конференц-программа, огромное количество мероприятий, мастер-классы и презентации от разработчиков и многое другое.

Вот лишь немногая часть из того, что посетители могли наблюдать в 2018 году:

• Киберспортивная площадка c турнирами по Dota 2 и Hearthstone.

• Игры и турниры по файтингам от OZ.BY: Street Fighter V, Mortal Kombat XL,Soul Calibur 6, Tekken 7, Injustice 2.

• Более 100 настольных игр на бесплатной игротеке от Hobby Games.

• Консолки на самой мощой консоли в мире - Xbox One X! Любой желающий мог поиграть в Xbox One X в полноценном 4К разрешении.

• Аллея разработок, на которой было представлено 12 инди игр. Все игры было можно тестировать!

• Аллея Авторов, на которой присутствовали 25 авторов и 8 арт-групп. • Конкурс косплея с главным призом – поездкой на фестиваль ComicCon в г. Варшава. • Музыкальная программа в перерывах.

• Масса призов и подарков от Партнеров.

В 2019 мы готовим не менее насыщенную программу, подарки и сюрпризы, а главное – незабываемые впечатления. До встречи на UniCon & Game Expo – билеты уже в продаже!

Время работы

Пятница 6 сентября: с 12.00 до 19.00

Суббота-воскресенье 7-8 сентября: с 11.00 до 19.00

UniCon & GameExpo 2019 пройдет в ТЛЦ «Глобус Парк» (3-й км от МКАД по трассе Минск-Брест). Специально для всех посетителей и участников в дни фестиваля д от ст.м. Малиновка будет курсировать бесплатный трансфер (время в пути от метро – всего пять минут).