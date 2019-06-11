28-29 июня 2019 года блокчейн-конференция в Грузии “Цифровая Жара в Тбилиси” объединит 100 IT-новаторов из 7 стран.

5 панелей и один круглый стол: "Условия в Грузии для проектов в области цифровых технологий", "Технология блокчейн в бизнесе: мифы и реальность", “Жизнь после эпохи ICO: IEO, STO, … что дальше?”, “IT-образование и кадры в эпоху цифровой трансформации”, "Legal в криптоиндустрии: тренды 2019-2020", “Маркетинг и медиа для цифровых технологий”.

Энтузиасты IT-технологий из Грузии, Армении, Украины, Беларуси, Азербайджана, России, Казахстана и других стран соберутся на конференции “Цифровая Жара в Тбилиси”. Это лидеры мнений, которые создают цифровую индустрию. Среди них - владельцы бизнеса, основатели стартапов, госслужащие, IT-специалисты, инвесторы и криптоэнтузиасты.

Грузия входит в ТОП-10 Doing Business 2019 и привлекает больше бизнес-туристов. Они хотят изучить условия для бизнеса в Грузии и ощутить размах знаменитого грузинского гостеприимства. По отзывам экспертов, в Грузии лучшие условия для релокации стартапов из стран СНГ в области финтех, криптовалют и блокчейна.

40 спикеров поделятся взглядом на тренды в мире цифровых технологий и обсудят использование блокчейн в бизнесе. Криптобиржи и основатели расскажут про тренды в краудфандинге и будущем IEO/STO. Участники обсудят условия для бизнеса в Грузии. Проекты из разных стран представят цифровые продукты. Гости узнают об инвестициях в новые проекты и даже зарегистрируют компанию в Грузии за пару часов.

Состоится круглый стол на тему образования и кадров в цифровых технологиях. IT-cпециалисты смогут найти команду мечты. Будут обсуждаться гейминг на блокчейне и покупка недвижимости в Грузии за криптовалюту. Цифровая Грузия обретет новых амбассадоров. Мероприятие будут освещать грузинские СМИ.

Организаторы - Digital Georgia, международная инициатива по привлечению в Грузию проектов в области цифровых технологий, и Crypto Tour Georgia, туроператор цифрового бизнес-туризма в Грузии.

Конференция продолжится грузинскими застольями, посещением древней столицы Грузии - Мцхеты, наслаждением видом слияния Арагви и Куры, воспетым Лермонтовым, летним отдыхом в живописных местах на фоне грузинских пейзажей в компании новых партнеров и друзей.

“Грузия - земля с трехтысячелетней историей, колыбель человечества между двумя морями, благословленная Создателем. Наша задача - чтобы лучшие люди приезжали в Грузию, встречались и обсуждали идеи, основывали проекты на благо экономики страны. Жители Грузии обустроили землю - приезжайте и создавайте остальное. Мы обеспечим условия для того, чтобы устанавливать отношения и принимать решения. Надеемся, что “Цифровая Жара в Тбилиси” станет ежегодным летним фестивалем IT-технологий в Грузии” - говорит Евгений Романенко, идейный вдохновитель Digital Georgia.

Регистрация и оплата за участие: https://digital-georgia.org/digitalhot-ru/#block499

Контакты Евгения Романенко:

http://t.me/cryptoemcee

https://www.facebook.com/euromanenko

https://digital-georgia.org/digitalhot-ru/