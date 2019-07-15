Если вы хотите развивать гемблинг-бизнес в Грузии или только планируете выход на этот рынок, то мы расскажем, как это сделать!

Georgia iGaming Affiliate Conference состоится 18 октября в Тбилиси в The Biltmore Hotel Tbilisi. Событие будет посвящено особенностям iGaming-рынка и возможностям партнерского маркетинга. Ивент соберет топовых экспертов индустрии из Грузии и других стран. В докладах спикеров будет личный опыт и примеры: как повышать прибыль игорного бизнеса и каковы особенности продвижения на грузинском рынке.

Среди тем, которые рассмотрят эксперты:

тонкости и сложности гемблинг-бизнеса;

как открыть игорный бизнес в Грузии;

как заниматься законной деятельностью, избегать штрафов и увеличивать прибыль;

ключевые навыки и инструменты для арбитражника, интернет-маркетолога или трафик-менеджера;

как рекламодателю выбрать хорошую партнерскую программу;

как бизнесмену повышать прибыль с помощью аналитики и маркетинга;

какие инструменты использовать для привлечения пользователей в онлайн- и офлайн-казино.

Мероприятие будет полезно операторам онлайн-казино, аффилиатам, представителям партнерских программ, юристам, разработчикам азартных игр, SEO-специалистам и маркетологам.

После официальной части конференции пройдет афтерпати с неформальным нетворкингом. Доступ будет у владельцев VIP-билетов, спикеров и спонсоров.

Конференцию проведет международная компания Smile-Expo, которая организовывает бизнес-ивенты, посвященные инновациям, на протяжении 13 лет.

Сейчас при регистрации на мероприятие действует предложение early birds. Поэтому успейте купить билеты по более выгодной цене.

Программа и детали ивента >>>>