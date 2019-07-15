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Если вы хотите развивать гемблинг-бизнес в Грузии или только планируете выход на этот рынок, то мы расскажем, как это сделать!
Georgia iGaming Affiliate Conference состоится 18 октября в Тбилиси в The Biltmore Hotel Tbilisi. Событие будет посвящено особенностям iGaming-рынка и возможностям партнерского маркетинга. Ивент соберет топовых экспертов индустрии из Грузии и других стран. В докладах спикеров будет личный опыт и примеры: как повышать прибыль игорного бизнеса и каковы особенности продвижения на грузинском рынке.
Среди тем, которые рассмотрят эксперты:
- тонкости и сложности гемблинг-бизнеса;
- как открыть игорный бизнес в Грузии;
- как заниматься законной деятельностью, избегать штрафов и увеличивать прибыль;
- ключевые навыки и инструменты для арбитражника, интернет-маркетолога или трафик-менеджера;
- как рекламодателю выбрать хорошую партнерскую программу;
- как бизнесмену повышать прибыль с помощью аналитики и маркетинга;
- какие инструменты использовать для привлечения пользователей в онлайн- и офлайн-казино.
Мероприятие будет полезно операторам онлайн-казино, аффилиатам, представителям партнерских программ, юристам, разработчикам азартных игр, SEO-специалистам и маркетологам.
После официальной части конференции пройдет афтерпати с неформальным нетворкингом. Доступ будет у владельцев VIP-билетов, спикеров и спонсоров.
Конференцию проведет международная компания Smile-Expo, которая организовывает бизнес-ивенты, посвященные инновациям, на протяжении 13 лет.
Сейчас при регистрации на мероприятие действует предложение early birds. Поэтому успейте купить билеты по более выгодной цене.
Программа и детали ивента >>>>
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