IT and Games Job Fair Kyiv 2019

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Получите IT и GameDev опыт работы в Финляндии!
28 сентября. Киев. Ежегодная рекрутинг конференция IT and Games Job Fair приглашает IT специалистов и разработчиков игр пройти собеседование на месте и получить работу в ведущих студиях Финляндии.
Это событие для вас, если вы хотите получить опыт работы за границей или просто больше узнать о работе и жизни в Финляндии. Благодаря нашим IT and Games Job Fairs в разных странах более 30 человек уже живут и работают в Хельсинки — не упустите и вы свою возможность!
Наниматели:
Varjo, Yousician, Ubisecure, Panzerdog и другие.
В программе
- Презентации о компаниях, рабочей культуре и жизни в Финляндии
- Нетворкинг с представителями студий и другими специалистами
- Возможность пройти face-to-face интервью
- Вкусный брейк с кофе и снэками
Что нужно для участия
- Опыт в IT или GameDev
- Хороший английский язык
- Подать заявку на участие и прислать свое резюме на английском языке
Участие для соискателей бесплатное. Успейте зарегистрироваться ДО 15 СЕНТЯБРЯ включительно, чтобы пройти предварительный скрининг и получить шанс на face-to-face интервью с финским работодателем.
Даже если вы не можете участвовать в IT and Games Job Fair, присылайте свое резюме, так как многие финские компании постоянно ищут кандидатов и смогут организовать для вас онлайн интервью в любое время.
Более подробно узнать о предстоящем событии и подать заявку на участие вы можете здесь: https://www.gamesjobfair.com/
Ждем ваших заявок!
Команда Games Factory Talents
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