IT and Games Job Fair Kyiv 2019

Получите IT и GameDev опыт работы в Финляндии!

28 сентября. Киев. Ежегодная рекрутинг конференция IT and Games Job Fair приглашает IT специалистов и разработчиков игр пройти собеседование на месте и получить работу в ведущих студиях Финляндии.

Это событие для вас, если вы хотите получить опыт работы за границей или просто больше узнать о работе и жизни в Финляндии. Благодаря нашим IT and Games Job Fairs в разных странах более 30 человек уже живут и работают в Хельсинки — не упустите и вы свою возможность!

Наниматели:

Varjo, Yousician, Ubisecure, Panzerdog и другие.

В программе

Презентации о компаниях, рабочей культуре и жизни в Финляндии

Нетворкинг с представителями студий и другими специалистами

Возможность пройти face-to-face интервью

Вкусный брейк с кофе и снэками

Что нужно для участия

Опыт в IT или GameDev

Хороший английский язык

Подать заявку на участие и прислать свое резюме на английском языке

Участие для соискателей бесплатное. Успейте зарегистрироваться ДО 15 СЕНТЯБРЯ включительно, чтобы пройти предварительный скрининг и получить шанс на face-to-face интервью с финским работодателем.

Даже если вы не можете участвовать в IT and Games Job Fair, присылайте свое резюме, так как многие финские компании постоянно ищут кандидатов и смогут организовать для вас онлайн интервью в любое время.

Более подробно узнать о предстоящем событии и подать заявку на участие вы можете здесь: https://www.gamesjobfair.com/

Ждем ваших заявок!

Команда Games Factory Talents