IT and Games Job Fair Kyiv 2019

Дата проведения: 

28.09.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Получите IT и GameDev опыт работы в Финляндии!

28 сентября. Киев. Ежегодная рекрутинг конференция  IT and Games Job Fair приглашает IT специалистов и разработчиков игр пройти собеседование на месте и получить работу в ведущих студиях Финляндии.

Это событие для вас, если вы хотите получить опыт работы за границей или просто больше узнать о работе и жизни в Финляндии. Благодаря нашим IT and Games Job Fairs в разных странах более 30 человек уже живут и работают в Хельсинки — не упустите и вы свою возможность! 

 

Наниматели: 

Varjo, Yousician, Ubisecure, Panzerdog и другие.

 

В программе 

  • Презентации о компаниях, рабочей культуре и жизни в Финляндии 
  • Нетворкинг с представителями студий и другими специалистами 
  • Возможность пройти face-to-face интервью
  • Вкусный брейк с кофе и снэками 

 

Что нужно для участия

  • Опыт в IT или GameDev
  • Хороший английский язык
  • Подать заявку на участие и прислать свое резюме на английском языке

Участие для соискателей бесплатное. Успейте зарегистрироваться ДО 15 СЕНТЯБРЯ включительно, чтобы пройти  предварительный скрининг и получить шанс на face-to-face интервью с финским работодателем. 

Даже если вы не можете участвовать в IT and Games Job Fair, присылайте свое резюме, так как многие финские компании постоянно ищут кандидатов и смогут организовать для вас онлайн интервью в любое время.

Более подробно узнать о предстоящем событии и подать заявку на участие вы можете здесь:   https://www.gamesjobfair.com/

Ждем ваших заявок!

Команда Games Factory Talents 

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