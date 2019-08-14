30 августа 2019 года в Киеве пройдет масштабная международная ИТ-конференция DVOMA, посвященная самым актуальным темам интернет-маркетинга. Вас ждет 3 потока, 1000 участников и более 30 спикеров со всего мира.

Перед вами с докладами выступят топовые спикеры, эксперты в области SEO, CPA, SERM, SMM и PPC. Для удобства посетителей конференция будет разделена на 3 потока – Affiliate, Search, Social. Все это в просторных и вместительных современных залах! В завершение вас ожидает круглый стол с участием спикеров, где каждый желающий сможет задать вопрос и получить на него ответ эксперта.

Кроме полезных кейсов от профессионалов, гости получат возможность пообщаться со спикерами в неформальной обстановке, а также обзавестись полезными бизнес-знакомствами – активный нетворкинг гарантирован! Кофе-брейки, закуски для каждого. И все это в суперсовременной локации «ОАЗИС», РК Ультрамарин, ул. Липковского, 1А.

Зарегистрироваться на конференцию DVOMA и купить билеты можно на официальном сайте. Там же вы найдете более детальное описание мероприятия, точный график докладов и многое другое. Спешите приобрести билет, ведь чем ближе к событию, тем выше цены.