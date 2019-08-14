Agile Rock Conference 2019

21 сентября в Киеве второй раз пройдет самая «громкая» в Украине конференция по подходам гибкого управления организациями и творческими процессами. В этом году мы соберем 400+ участников, а 20 топовых спикеров из разных уголков мира будут делиться кейсами и самыми вкусными трендами.

В прошлом году на конференции выступал сам Henrik Kniberg, который, к тому же, подписывал гостям экземпляры книги “Scrum и XP: заметки с передовой”. В этом году на Agile Rock Conference также будет мощнейший лайн-ап европейских спикеров, которых редко можно встретить в Украине. Уже подтвердили участие:

Angel Medinilla, Испания

У Анхеля больше 17 лет опыта на рынке информационных и коммуникационных технологий. Клиенты компании, которой руководит Анхель: Ericsson, Vodafone, Oracle, AXA, Auchan, Tui Travel и др.

Cesario Ramos, Нидерланды

Product Development Consultant, Certified LeSS Trainer & Coach.

Gitte Klitgaard, Дания

Agile Coach, хиппи, друг, любитель обнимашек, ученик, альтруист

Erik Talboom, Бельгия

Agile & Lean фасилитатор, коуч, тренер, Software Craftsman, Collaboration Architect.

Paul Klipp, Польша

Пол – эксперт в agile software development and outsourcing. Является президентом и Scrum коучем в Lunar Logic Polska, Центральная Европа.

Анна Обухова, Россия

Анна – Agile coach, эксперт в области создания высокопроизводительных команд и лидерских компетенций.

Юрий Литвиненко, Украина

Agile Coach в Namecheap, постоянный спикер топовых конференций по Agile & Scrum.

Artur Margonari, Бельгия

Артур – Agile Coach, тренер и фасилитатор в Wemanity Belgium, также он: CSM, CSPO, CSP, LeSS Practitioner, SAFe Agilist, Lean-Kanban Practitioner, SMC, Management3.0, Agile Facilitator and Coaching Agile Teams 3.0.

Евгений Лабунский, Украина

Agile коуч, партнер в Scrum Украина. За его плечами более 10 лет опыта в Agile окружении с клиентами от США до Гонконга. За 2017 год провел более 1000 часов, работая с командами Ukrsibbank BNP Paribas Group, ПУМБ, Roche, WorkFusion, Tonic Health Ukraine, Visa, ДТЕК.

Olaf Lewitz, Германия

Certified Enterprise Coach. За 20 лет он помог трансформироваться сотням организаций. Изучение культуры и лидерство стали его специальностью. Также Олаф – один из основателей TrustTemenos Leadership Academy.​

Jutta Eckstein, Германия.

Ютта – опытный независимый тренер по гибкой разработке программного обеспечения, консультант и тренер из Брауншвейга, Германия. Её ноу-хау в гибких процессах основаны на более чем двадцатилетнем опыте разработки проектов и продуктов.

Agile Rock собирает потрясающую аудиторию: менеджеров компаний, тимлидов команд, проектных менеджеров, владельцев компаний, тестировщиков, программистов, бизнес аналитиков, Agile и Scrum коучей и многих других, работающих в IT.

В прошлом году конференцию посетили представители таких крупных компаний: Lifecell, ПУМБ, Sigma, Data Art, Plarium, GlobalLogic, Wargaming, Namecheap, EPAM, SoftServe, Terrasoft, Luxoft, Johnson&Johnson, Ciklum, Oracle, Template Monster, Playtika, Vodafone, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Raiffeisen Bank Aval и пр.

Особую атмосферу добавляют перерывы с живой музыкой. Организаторы конференции, участники и спикеры собираются на сцене для того, чтобы поджемить вместе. Кто-то играет на гитаре, кто-то за барабанами, кто-то за клавишами, а кто-то берет на себя вокал. Вместе это потрясающий бленд музыкальных стилей и характеров.