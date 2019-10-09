МЕДИА ХАКАТОН

19–20 октября приглашаем подростков 13–16 лет на первый в Беларуси «МедиаХакатон», организованный ИТ-компанией SolbegSoft, Компьютерной академией ШАГ и Ассоциацией «Образование для будущего».

Для современных подростков YouTube — важный канал получения знаний о мире. Взрослые это не всегда понимают и принимают, но популярность видео постоянно растет. Для нового поколения это и форма виртуального образования, и особая социальная среда, и способ поделиться своими идеями. «Как сделать видео полезным для образования детей?» — думают взрослые. «Как стать популярным видеоблогером?» — мечтают тинейджеры.

Могут ли подростки сами создавать видео для образования и продвигать на YouTube?

Мы говорим уверенное да! и приглашаем юных видеоблогеров на первый в Беларуси «МедиаХакатон» для подростков

https://hackathon.itstep.by/