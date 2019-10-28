Алексей в дизайне уже более 15 лет

Работал ведущим дизайнером в компании «Nival» и арт-директором в «Wargaming».

Как стать дизайнером в ИТ, с чего начать свой путь, чему стоит учиться и какие навыки развивать.

На эти и многие другие вопросы мы поговорим с Алексеем.

Где и когда?

Карла Маркса 32, 3-й этаж, конференц-зал

30 октября в 19.00

Вход свободный для всех желающих, но нужна регистрация