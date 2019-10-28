Дата проведения:
30.10.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Алексей в дизайне уже более 15 лет
Где и когда?
Алексей в дизайне уже более 15 лет
Работал ведущим дизайнером в компании «Nival» и арт-директором в «Wargaming».
Как стать дизайнером в ИТ, с чего начать свой путь, чему стоит учиться и какие навыки развивать.
На эти и многие другие вопросы мы поговорим с Алексеем.
Где и когда?
Карла Маркса 32, 3-й этаж, конференц-зал
30 октября в 19.00
Вход свободный для всех желающих, но нужна регистрация
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