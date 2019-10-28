ДЕНЬ «D» в Академии ШАГ, только ДИЗАЙН!

Дата проведения: 

02.11.2019

Место проведения: 

Платно

Презентуем  знаменитые программы Академии ШАГ с самым высоким процентом трудоустройства.

Мечтаете работать:

  • ВЕБ – дизайнером
  • Дизайнером мобильных приложений
  • Дизайнером полиграфии
  • Рекламным дизайнером
  • Дизайнером интерьеров
  • 3D – дизайнером
  • Дизайнером игр
  • Дизайнером видео и спецэффектов?

--Значит встречаемся 2 ноября в 13.00 в Академии ШАГ!

О чем расскажем:

✔ о программах обучения Дизайн и Компьютерная графика:
✔ КАК мы учим, КТО наши преподаватели;

✔ КАК новичку попасть в то самое IT, и СКОЛЬКО он там будет зарабатывать;

✔ о последующем трудоустройстве в ведущие IT-компании наших студентов и выпускников;

✔ ПОКАЖЕМ работы наших студентов-дизайнеров. 

Кто будет выступать?

  • Преподаватели Академии ШАГ – все практики, работающие в IT-компаниях.
  • Татьяна Беспалова – руководитель Центра Карьеры Академии ШАГ.

--Место встречи: ул. Карла Маркса, 32 (ст. м. Купаловская / Октябрьская)

2 ноября в 13.00

Мероприятие бесплатное, по предварительной регистрации:

https://itstep.by/news/den-d-v-akademii-shag-tolko-dizajn/

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