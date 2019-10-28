ДЕНЬ «D» в Академии ШАГ, только ДИЗАЙН!

Дата проведения:
02.11.2019
Место проведения:
Платно
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✔ о программах обучения Дизайн и Компьютерная графика:
Презентуем знаменитые программы Академии ШАГ с самым высоким процентом трудоустройства.
Мечтаете работать:
- ВЕБ – дизайнером
- Дизайнером мобильных приложений
- Дизайнером полиграфии
- Рекламным дизайнером
- Дизайнером интерьеров
- 3D – дизайнером
- Дизайнером игр
- Дизайнером видео и спецэффектов?
--Значит встречаемся 2 ноября в 13.00 в Академии ШАГ!
О чем расскажем:
✔ о программах обучения Дизайн и Компьютерная графика:
✔ КАК мы учим, КТО наши преподаватели;
✔ КАК новичку попасть в то самое IT, и СКОЛЬКО он там будет зарабатывать;
✔ о последующем трудоустройстве в ведущие IT-компании наших студентов и выпускников;
✔ ПОКАЖЕМ работы наших студентов-дизайнеров.
Кто будет выступать?
- Преподаватели Академии ШАГ – все практики, работающие в IT-компаниях.
- Татьяна Беспалова – руководитель Центра Карьеры Академии ШАГ.
--Место встречи: ул. Карла Маркса, 32 (ст. м. Купаловская / Октябрьская)
2 ноября в 13.00
Мероприятие бесплатное, по предварительной регистрации:
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