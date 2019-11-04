AI & BLOCKCHAIN SUMMIT

Крупнейшая в Барселоне площадка соберет более 35 000 лидеров индустрии и бизнеса, ученых и политиков, инвесторов и финансовых учреждений, ведущих стартапов и других гостей для участия в трехдневной специальной программе.

IBM, Bosch, Ripple и другие отраслевые гиганты уже подтвердили свой статус официальных партнеров BLS, что обеспечивает прямой доступ к установлению долгосрочных деловых партнерских отношений и возможность встретиться с представителями лицом к лицу.

Основными направлениями конференции станут искусственный интеллект, будущее технологий Блокчейн, IoT, бизнес-кейсы и практический опыт внедрения технологий в промышленности и государственном секторе.