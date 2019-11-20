30 ноября в Витебске пройдет крупнейшая региональная IT-конференция Developer's Software Conference 2019 (или просто DSC’19). Приглашаем всех, кто связан или интересуется сферой информационных технологий: от начинающих разработчиков до IT-менеджеров.

Вас ждут 2 потока докладов и более 10 спикеров из Витебска, Гомеля, Минска и Санкт-Петербурга, которые расскажут:

как выбрать технологический стек для нового проекта;

про типичные ошибки бизнес-аналитиков в документации;

какие сервисы платформы AWS могут облегчить или усложнить жизнь разработчика;

почему Spring считают хорошим фреймворком для создания облачных приложений;

как традиционные подходы к тестированию соотносятся с Big data-решениями;

в чем преимущества Agile как подхода;

про использование machine learning и robotic process automation в проектах;

об экспертизе EPAM в Python and Golang и многое другое.

На DSC’19 можно будет пообщаться с представителями Miniq Vitebsk и Agile комьюнити из Минска, поучаствовать в розыгрышах, сыграть в Delegation Poker и Kahoot!, разобрать кейсы коллег и обсудить интересующие вопросы с экспертами. А новички в IT смогут побольше узнать о сфере, направлениях, уверенном старте и проверить свои знания в квизах от EPAM.

Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.

Полную агенду ищи здесь.

Адрес: г. Витебск, ул. Щербакова-Набережная, 8 (Витебский областной дворец детей и молодежи).

Время проведения: 9.00 – 17.00