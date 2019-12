Очередной митап сообщества Vitebsk Miniq собирает друзей и единомышленников уже 19 декабря. Данный митап будет посвящен тестированию ПО.

Программа Miniq QA Day:



18.30 - 18.50 Сбор участников

18.50 - 19.00 Приветственное слово

19.00 - 19.40 Павел Климченко и Светлана Шедова (EPAM), "Accessibility testing: Web is for Everyone"

19.40 - 20.00 Перерыв

20.00 - 20.45 Евгений Семенюк (EPAM), "Умное тестирование на умных часах"

20:45 - 21.00 Заключительное слово



Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке:

https://community-z.com/events/qa-miniq

Место проведения: Витебск, улица Толстого 1

Участие в митапе бесплатное.