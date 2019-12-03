Дата проведения:
19.12.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Программа Miniq QA Day:
Очередной митап сообщества Vitebsk Miniq собирает друзей и единомышленников уже 19 декабря. Данный митап будет посвящен тестированию ПО.
Программа Miniq QA Day:
18.30 - 18.50 Сбор участников
18.50 - 19.00 Приветственное слово
19.00 - 19.40 Павел Климченко и Светлана Шедова (EPAM), "Accessibility testing: Web is for Everyone"
19.40 - 20.00 Перерыв
20.00 - 20.45 Евгений Семенюк (EPAM), "Умное тестирование на умных часах"
20:45 - 21.00 Заключительное слово
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке:
https://community-z.com/events/qa-miniq
Место проведения: Витебск, улица Толстого 1
Участие в митапе бесплатное.
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