Miniq QA Day

Дата проведения: 

19.12.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Очередной митап сообщества Vitebsk Miniq собирает друзей и единомышленников уже 19 декабря. Данный митап будет посвящен тестированию ПО. 

Программа Miniq QA Day:

18.30 - 18.50 Сбор участников
18.50 - 19.00 Приветственное слово
19.00 - 19.40 Павел Климченко и Светлана Шедова (EPAM), "Accessibility testing: Web is for Everyone"
19.40 - 20.00 Перерыв
20.00 - 20.45 Евгений Семенюк (EPAM), "Умное тестирование на умных часах"
20:45 - 21.00 Заключительное слово

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: 
https://community-z.com/events/qa-miniq

Место проведения: Витебск, улица Толстого 1

Участие в митапе бесплатное.

 

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