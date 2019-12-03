EPAM MOGILEV INSIDER

Дата проведения:
12.12.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Мы подробно расскажем, какие возможности в сфере IT есть в Могилеве, какие направления индустрии самые перспективные и что подойдет лично тебе. Время задавать свои вопросы и определяться!
Первый ЕРАМ INSIDER В МОГИЛЁВЕ! Начать карьеру в IT реально! Приходи на EPAM INSIDER и ты узнаешь, как наши коллеги из совершенно разных сфер сменили направление на IT.
Мы подробно расскажем, какие возможности в сфере IT есть в Могилеве, какие направления индустрии самые перспективные и что подойдет лично тебе. Время задавать свои вопросы и определяться!
Зарегистрироваться и подробне узнать о мероприятии можно здесь.
Мы ждем тебя: 12 декабря в 18.00 по адресу ул. Ленинская 41, Могилёв.
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