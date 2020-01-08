Salesforce Meetup. Northern Lights #9

Дата проведения:
06.02.2020
Место проведения:
Бесплатно
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– Data Modeling in Salesforce. Dispel your myths!
6 февраля мы откроем серию Salesforce-митапов-2020. Новый сезон – новый формат, новые спикеры. И на девятом Salesforce-событии мы обсудим сразу три темы.
Программа Salesforce Meetup #9
– Data Modeling in Salesforce. Dispel your myths!
Валерий Дворниченко расскажет, почему мы делаем ошибки при моделировании данных в Salesforce и покажет, как этого можно избежать.
– Community Cloud. Use all features!
Зачем нужен Community Cloud, если у клиента уже есть сайт? Дмитрий Пальчук ответит на этот вопрос, а также продемонстрирует возможности продукта.
– Apex Challenge. Do it the best!
Игорь Савченко поделится интересными кейсами разработки и автоматизации на Apex.
Участие бесплатное, нужна регистрация: https://clck.ru/Lk9Ut
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