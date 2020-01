Salesforce Meetup. Northern Lights #9

6 февраля мы откроем серию Salesforce-митапов-2020. Новый сезон – новый формат, новые спикеры. И на девятом Salesforce-событии мы обсудим сразу три темы.

Программа Salesforce Meetup #9

– Data Modeling in Salesforce. Dispel your myths!

Валерий Дворниченко расскажет, почему мы делаем ошибки при моделировании данных в Salesforce и покажет, как этого можно избежать.



– Community Cloud. Use all features!

Зачем нужен Community Cloud, если у клиента уже есть сайт? Дмитрий Пальчук ответит на этот вопрос, а также продемонстрирует возможности продукта.



– Apex Challenge. Do it the best!

Игорь Савченко поделится интересными кейсами разработки и автоматизации на Apex.



Участие бесплатное, нужна регистрация: https://clck.ru/Lk9Ut