Salesforce Meetup. Northern Lights #9

Дата проведения: 

06.02.2020

Место проведения: 

Бесплатно

6 февраля мы откроем серию Salesforce-митапов-2020. Новый сезон – новый формат, новые спикеры. И на девятом Salesforce-событии мы обсудим сразу три темы.

Программа Salesforce Meetup #9

– Data Modeling in Salesforce. Dispel your myths!
Валерий Дворниченко расскажет, почему мы делаем ошибки при моделировании данных в Salesforce и покажет, как этого можно избежать.

– Community Cloud. Use all features!
Зачем нужен Community Cloud, если у клиента уже есть сайт? Дмитрий Пальчук ответит на этот вопрос, а также продемонстрирует возможности продукта.

– Apex Challenge. Do it the best!
Игорь Савченко поделится интересными кейсами разработки и автоматизации на Apex.

Участие бесплатное, нужна регистрация: https://clck.ru/Lk9Ut

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