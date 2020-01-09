Biohacking Conference Kyiv 2020

26 марта 2020 года компания Smile-Expo проведет первую Biohacking Conference Kyiv, посвященную эффективным способам улучшения здоровья и сохранения молодости. В событии примут участие известные биохакеры, ученые и врачи.

Посетители конференции узнают, как предупредить возникновение болезней, повысить свою продуктивность и максимально продлить жизнь. Специалисты из разных сфер, связанных с вопросами здоровья, презентуют информативные доклады, а также поделятся личным опытом в биохакинге. На конференции продемонстрируют реально действующие решения, которые помогают раскрыть биологический потенциал организма.

Кому будет полезна эта информация?

Конференция посвящена темам, которые заинтересуют биохакеров, приверженцев здорового образа жизни, а также всех тех, кто хотел бы повысить эффективность своего организма и прожить долгую жизнь.

Спикеры расскажут, какие программы для улучшения здоровья и самочувствия наиболее эффективны, а также где найти достоверную информацию о методах биохакинга. К тому же они объяснят, как различать безопасные и сомнительные способы прокачивать организм.

Чем особенна программа конференции?

Мероприятие будет состоять из теоретической части и демонстрации практических решений для биохакинга. Информационную часть посвятят вопросам о том, как повысить производительность, стать более здоровым, сохранить естественную молодость и красоту как можно дольше.

Практическая часть ивента включит в себя демонстрацию упражнений для оздоровления, презентации приборов и программ для улучшения самочувствия, а также повышения продуктивности организма. Все научные обоснования будут поданы простым и понятным языком.

Эксперты посвятят выступления таким вопросам.

Биохакинг в деталях . Спикеры развеют популярные заблуждения об этой системе и расскажут о ее принципиальных отличиях от ЗОЖ и традиционной медицины. Кроме того, гостям ивента продемонстрируют показатели здоровья биохакеров в сравнении со среднестатистическими данными обычного человека.

. Спикеры развеют популярные заблуждения об этой системе и расскажут о ее принципиальных отличиях от ЗОЖ и традиционной медицины. Кроме того, гостям ивента продемонстрируют показатели здоровья биохакеров в сравнении со среднестатистическими данными обычного человека. Что дает организму нормализация сна. Эксперты объяснят, как оптимизировать график отдыха, на какие показатели здоровья влияет сон и в чем состоит преимущество питания по принципу хронобиологии.

Эксперты объяснят, как оптимизировать график отдыха, на какие показатели здоровья влияет сон и в чем состоит преимущество питания по принципу хронобиологии. Как можно улучшить состояние организма. Посетители узнают, какие анализы необходимо сдавать, чтобы отслеживать самые важные показатели своего здоровья. Ознакомятся с современными методами диагностики, а также особенностями приема биологически активных добавок и лекарственных препаратов.

Посетители узнают, какие анализы необходимо сдавать, чтобы отслеживать самые важные показатели своего здоровья. Ознакомятся с современными методами диагностики, а также особенностями приема биологически активных добавок и лекарственных препаратов. Замедление старения и раскрытие потенциала организма. В рамках этой темы речь пойдет о практических способах омолодить организм и улучшить работу всех его систем с помощью тренировок и достижений науки. Участники конференции смогут больше узнать о принципах действия носимых устройств и имплантатов.

В рамках этой темы речь пойдет о практических способах омолодить организм и улучшить работу всех его систем с помощью тренировок и достижений науки. Участники конференции смогут больше узнать о принципах действия носимых устройств и имплантатов. Как раскрыть потенциал мозга и стабилизировать состояние нервной системы. Эксперты рассмотрят разные способы, с помощью которых можно улучшить свое ментальное здоровье, а также объяснят, как психическое состояние влияет на организм.

Эксперты рассмотрят разные способы, с помощью которых можно улучшить свое ментальное здоровье, а также объяснят, как психическое состояние влияет на организм. Достоверная информация о методах биохакинга. Спикеры расскажут, где искать достоверную медицинскую информацию о способах сохранить свое здоровье и контролировать физическое состояние. Также они объяснят, в чем состоит отличие полезных способов прокачать организм от потенциально вредных.

Билеты на Biohacking Conference Kyiv уже в продаже. Успейте зарегистрироваться для участия в конференции по акционной цене early bird!

Место проведения: конференц-холл «Оазис» (Киев, ул. Липковского, 1А).

Детали по ссылке – kyiv.biohacking.event