Неделя Интернет Маркетинга – это бесплатная онлайн-конференция, посвященная вопросам развития бизнеса в интернете и основным направлениям digital-маркетинга. Важнейшей особенностью конференции является полный запрет на прямую рекламу и продажи во время выступлений. Конференция пройдет с 29 марта по 4 апреля и охватит 7 основных направлений маркетинга и бизнеса.

В течение 7 дней, с 29 марта по 4 апреля, участники увидят выступления 56 ведущих экспертов СНГ, которые раскроют множество вопросов о создании и управлении бизнесом, маркетинге, продажах и работе с клиентами:

· День 1. Маркетинговая стратегия и бизнес-планирование.

· День 2. Контекстная, медийная и таргетированная реклама.

· День 3. Социальные сети, блогинг и SERM.

· День 4. Создание сайтов и поисковое продвижение.

· День 5. Новые тренды и технологии маркетинга.

· День 6. Методы экономии бюджета и увеличения конверсии.

· День 7. Воронка продаж и работа с клиентской базой.

Отличительной чертой конференции является полный запрет на прямую рекламу и продажи во время выступлений. То же самое касается рассылок и социальных сетей: после регистрации участники будут получать только важную информацию проекта, полезные материалы, бонусы и подарки. Никакого спама, никакой рекламы, никаких продаж.

В программе заявлены выступления представителей компаний Яндекс, Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники и Rambler, а также других экспертов, среди которых:

Игорь Манн – лучший тренер по маркетингу в СНГ - расскажет о способах найти уникальное позиционирование бизнеса и проверить его корректность.

Александр Левитас – эксперт №1 по партизанскому маркетингу в СНГ – поделится основными принципами инструментами маркетинга без бюджета.

Дамир Халилов – один из ведущих экспертов по продвижению в социальных сетях – поможет разобраться с комплексной стратегией SMM-продвижения.

Денис Каплунов – брендрайтер и автор шести книг-бестселлеров по копирайтингу – научит писать именно то, что хотят прочитать потенциальные клиенты.

Илья Балахнин - ведущий российский эксперт в области data-маркетинга – поможет определиться с основными точками роста любого бизнеса в 2020 году.

Кирилл Куницкий - эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд - расскажет о том, как добиться стабильного роста продаж.

Светлана Ковалева - эксперт по интернет маркетингу и рекламе с опытом более 13-ти лет – поможет не терять деньги на контекстной рекламе.

Константин Найчуков – один из ведущих экспертов по интернет-рекламе и аналитике – расскажет о специфике генерации рекламных кампаний в e-commerce.

Тимофей Квачёв - эксперт в области комплексного интернет-маркетинга с 20-летним опытом – поделится нестандартными способами решения самых распространенных SEO-проблем на примере 7 кейсов.

Тарас Левчик – эксперт по интернет-рекламе и автор трех курсов – поделится, как в 10 раз увеличить прибыль любого бизнеса с помощью трафика.

Ильяна Левина - эксперт по результативному маркетингу и привлечению клиентов с опытом более 10-ти лет – даст 50 инструментов, которые гарантированно повысят конверсию сайта за 3 недели.

Дмитрий Ткаченко – эксперт по продажам и автор четырех книг-бестселлеров – расскажет о 7-ми грехах обработки лидов и о том, как не дать продавцам "слить" клиентов и рекламный бюджет.

Все 56 спикеров мероприятия являются практикующими специалистами с многолетним опытом: каждый из них уже добился значимых результатов в своей области бизнеса и может уверенно делиться знаниями.

Все доклады, допущенные к выступлению, либо подготовлены с нуля и их содержимое нигде до этого не освещалось, либо являются безусловными «бестселлерами» спикеров и актуализированы специально для мероприятия.

Всем желающим принять участие в установлении нового мирового рекорда и повысить свои знания в бизнесе и маркетинге необходимо посетить сайт проекта и пройти бесплатную регистрацию. А 29 марта подключиться к прямой трансляции для фиксации рекорда.

