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Неделя Интернет Маркетинга – это бесплатная онлайн-конференция, посвященная вопросам развития бизнеса в интернете и основным направлениям digital-маркетинга. Важнейшей особенностью конференции является полный запрет на прямую рекламу и продажи во время выступлений. Конференция пройдет с 29 марта по 4 апреля и охватит 7 основных направлений маркетинга и бизнеса.
В течение 7 дней, с 29 марта по 4 апреля, участники увидят выступления 56 ведущих экспертов СНГ, которые раскроют множество вопросов о создании и управлении бизнесом, маркетинге, продажах и работе с клиентами:
· День 1. Маркетинговая стратегия и бизнес-планирование.
· День 2. Контекстная, медийная и таргетированная реклама.
· День 3. Социальные сети, блогинг и SERM.
· День 4. Создание сайтов и поисковое продвижение.
· День 5. Новые тренды и технологии маркетинга.
· День 6. Методы экономии бюджета и увеличения конверсии.
· День 7. Воронка продаж и работа с клиентской базой.
Отличительной чертой конференции является полный запрет на прямую рекламу и продажи во время выступлений. То же самое касается рассылок и социальных сетей: после регистрации участники будут получать только важную информацию проекта, полезные материалы, бонусы и подарки. Никакого спама, никакой рекламы, никаких продаж.
В программе заявлены выступления представителей компаний Яндекс, Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники и Rambler, а также других экспертов, среди которых:
Игорь Манн – лучший тренер по маркетингу в СНГ - расскажет о способах найти уникальное позиционирование бизнеса и проверить его корректность.
Александр Левитас – эксперт №1 по партизанскому маркетингу в СНГ – поделится основными принципами инструментами маркетинга без бюджета.
Дамир Халилов – один из ведущих экспертов по продвижению в социальных сетях – поможет разобраться с комплексной стратегией SMM-продвижения.
Денис Каплунов – брендрайтер и автор шести книг-бестселлеров по копирайтингу – научит писать именно то, что хотят прочитать потенциальные клиенты.
Илья Балахнин - ведущий российский эксперт в области data-маркетинга – поможет определиться с основными точками роста любого бизнеса в 2020 году.
Кирилл Куницкий - эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд - расскажет о том, как добиться стабильного роста продаж.
Светлана Ковалева - эксперт по интернет маркетингу и рекламе с опытом более 13-ти лет – поможет не терять деньги на контекстной рекламе.
Константин Найчуков – один из ведущих экспертов по интернет-рекламе и аналитике – расскажет о специфике генерации рекламных кампаний в e-commerce.
Тимофей Квачёв - эксперт в области комплексного интернет-маркетинга с 20-летним опытом – поделится нестандартными способами решения самых распространенных SEO-проблем на примере 7 кейсов.
Тарас Левчик – эксперт по интернет-рекламе и автор трех курсов – поделится, как в 10 раз увеличить прибыль любого бизнеса с помощью трафика.
Ильяна Левина - эксперт по результативному маркетингу и привлечению клиентов с опытом более 10-ти лет – даст 50 инструментов, которые гарантированно повысят конверсию сайта за 3 недели.
Дмитрий Ткаченко – эксперт по продажам и автор четырех книг-бестселлеров – расскажет о 7-ми грехах обработки лидов и о том, как не дать продавцам "слить" клиентов и рекламный бюджет.
Все 56 спикеров мероприятия являются практикующими специалистами с многолетним опытом: каждый из них уже добился значимых результатов в своей области бизнеса и может уверенно делиться знаниями.
Все доклады, допущенные к выступлению, либо подготовлены с нуля и их содержимое нигде до этого не освещалось, либо являются безусловными «бестселлерами» спикеров и актуализированы специально для мероприятия.
Всем желающим принять участие в установлении нового мирового рекорда и повысить свои знания в бизнесе и маркетинге необходимо посетить сайт проекта и пройти бесплатную регистрацию. А 29 марта подключиться к прямой трансляции для фиксации рекорда.
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