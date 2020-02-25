4 марта в Double Tree By Hilton пройдет хакатон «Women Hack: от идеи до реализации», на котором с командой опытных менторов, мы прокачаем твою идею.

6 часов ты:

будешь брейнштормить о своем продукте на дизайн-мышлении

построишь первый lean canvas

узнаешь особенности маркетинга твоего продукта

научишься создавать бизнес-план

уместишь все самое важное в 5-минутный питч

а главное, зарядишься огромной энергией продолжать заниматься делом своей мечты

Авторы самых перспективных и интересных проектов получат в качестве приза сертификаты на интересующее их обучение в престижной бизнес-школе.

К участию в хакатоне приглашаются не только девушки, у которых есть собственная бизнес-идея, но и кто готов помогать и стать частью другого проекта, кто знает маркетинг или дизайн, кто знает, как продавать или как правильно питчить — мы ждем всех, кто готов расти и развиваться

Мероприятие проходит в рамках образовательный интенсива «Я Сама Fest» пройдет в Минске 4 марта, накануне международного женского дня.

Мероприятие организовал проект ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa. Участие в фестивале бесплатное, обязательная регистрация открыта на сайте ЯСАМА.БЕЛ.