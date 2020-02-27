“Big Data Days with БПС-Сбербанк” — это соревнование между командами, где участники работают над реальными data-задачами, в режиме ограниченного времени, пользуясь помощью дата-science, менторов и наших партнеров ОАО “БПС-Сбербанк”, а также проявляя свои творческие способности и навыки в области науки о данных для создания, тестирования концепций и изучения предлагаемых решений.

Мы приглашаем к участию бизнес-аналитиков, программистов, разработчиков, дизайнеров, маркетологов и всех неравнодушных к нашим хакатонам. Ведь вам есть за что побороться.

Не будем долго томить — и сразу объявим призовой фонд.

По результатам Дататона “Big Data Days with БПС-Сбербанк” будет выбрано 3 команды победителей, которые получат денежные призы!

Третье место — 3 000 рублей.

Второе место — 5 000 рублей.

Первое место — 7 000 рублей.

Помогут выбрать счастливчиков члены жюри и наши менторы, которые проведут с ребятами все 48 часов.

Мы приглашаем к участию самых лучших профессионалов Беларуси и стран СНГ в области big data и предоставляем возможность увидеть невероятные технологические достижения нового десятилетия.

Экспертную поддержку “Big Data Days with БПС-Сбербанк” оказывают data-scientsts ведущей компании Беларуси в области big data — InData Labs.

Для того, чтобы принять участие в хакатоне, необходимо зарегистрироваться

и прийти на пре-ивент — “Big Data Days with БПС-Сбербанк. Design Thinking” , чтобы найти единомышленников в команду.