Frontend United - это первая некоммерческая Европейская конференция разработчиков, которая в этот раз пройдет в Минске (Беларусь).

Frontend United - это ежегодная Европейская конференция, которая в этот раз будет проходить в Минске (Беларусь). Его цель состоит в том, чтобы сблизить разработчиков и дизайнеров из разных областей и поделиться своими знаниями, опытом и идеями лицом к лицу.

Frontend United стремится помочь развитию местного сообщества, а также навести мосты по всей Европе для будущего сотрудничества и рабочих взаимоотношений.

Приготовьтесь к захватывающему, культурно-социальному 11-му изданию в Минске, которое будет проходить в кинотеатре Silver Screen в ТЦ 'Dana Mall'.

На этот раз мы расширили Fronted United выделенным треком для CMS Drupal, чтобы привлечь еще больше крутых спикеров и объединить сообщества Frontend и CMS. Мы начали опубликовывать подтверждённых спикеров на нашем website-e, и теперь, мы, с уверенностью можем сказать, что это будет событие, которое вы НЕ захотите пропустить.

Стоимость участия: €189

Место проведения

Минск, ул. Петра Мстиславца 11