Что нужно делать, чтобы неудачи в пятницу 13 обошли стороной?

Получить ценнейшую информацию о развитии своего дела

Найти крутых людей себе в команду

Прийти на Industry Hack #2. Recruiters and developers hack the system в Imaguru Startup HUB в 19:00

Новым героем митапа станет специализированное рекрутинговое агенство, занимающееся подбором IT-персонала — Staffpark. Команда агенства не только найдет вам таланты в команду, но и настроит HR процессы под вашу команду, подготовит аналитику IT рынку для любого региона, проведение онсайд рекрутинга и технических интервью.

Почему стоит посетить

Узнать про все преимущества работы с рекрутинговой компанией для владельцев бизнеса и не только.

Подискутировать на тему «Являются ли рекрутинговые компании Корпорацией монстров ?»

В блоке Frontend&backend работы рекрутера понять, что на самом деле происходит во время всего процесса рекрутинга.

Погрустить или улыбнуться, а главное намотать на ус. Какие факапы случаются в жизни компании, у рекрутеров, а главное, какие факапы случаются у всех на собеседованиях

Ответить на вопрос — Как же рекрутинговое агентство смогло найти вам светлые таланты в ваши команды

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Industry Hack — ежемесячная серия митапов, на которых происходит обсуждение новые кейсов сотрудничества корпораций и стартапов, внедрение инновации на разных стадиях.Формат мероприятия предполагает взаимодействие стартапов, молодых, амбициозных и прогрессивных, с компаниями, которые уже давно существуют на рынке, с отточенными бизнес-процессами и умением справляться в ситуациях риска. Перенять опыт друг друга, получить ценные советы и обзавестись контактами может каждый желающий.