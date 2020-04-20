Дата проведения:
Место проведения:
Очередной митап Vitebsk Miniq будет посвящен сфере дизайна в IT. Если вы неравнодушны к ней - присоединяйтесь, будет интересно и познавательно!
Митап начинается 30 апреля в 19:00.
Программа Miniq Design Day:
19:00 - 19.10 Приветственное слово
19.10 - 19.50 Дмитрий Ваницкий (EPAM), "Спроектированная свобода воли"
19.50 - 20.00 Перерыв
20.00 - 20.40 Виктор Новиков (EPAM), "Нужно ли дизайнеру уметь программировать?"
20:40 - 20.50 Заключительное слово
Так же мы экспериментируем с форматами нашего митапа и этот не исключение! Он будет проходить в online режиме.
Подробности и детали трансляции будут опубликованы чуть позже на странице события. Все участники получат на электронную почту соответствующее сообщение с актуальной информацией. Не забудьте зарегистрироваться на митап на платформе community-z.com.
Будем рады видеть вас на нашем online митапе 30 апреля в 19:00.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями.
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