Очередной митап Vitebsk Miniq будет посвящен сфере дизайна в IT. Если вы неравнодушны к ней - присоединяйтесь, будет интересно и познавательно!

Митап начинается 30 апреля в 19:00.

Программа Miniq Design Day:

19:00 - 19.10 Приветственное слово

19.10 - 19.50 Дмитрий Ваницкий (EPAM), "Спроектированная свобода воли"

19.50 - 20.00 Перерыв

20.00 - 20.40 Виктор Новиков (EPAM), "Нужно ли дизайнеру уметь программировать?"

20:40 - 20.50 Заключительное слово

Так же мы экспериментируем с форматами нашего митапа и этот не исключение! Он будет проходить в online режиме.

Подробности и детали трансляции будут опубликованы чуть позже на странице события. Все участники получат на электронную почту соответствующее сообщение с актуальной информацией. Не забудьте зарегистрироваться на митап на платформе community-z.com.

Будем рады видеть вас на нашем online митапе 30 апреля в 19:00.

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