Дата проведения:
25.07.2020
Место проведения:
Бесплатно
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25 июля в онлайн-формате пройдет третья ежегодная конференция AI-MEN 2020. Это международная конференция по использованию технологий искусственного интеллекта, Data Science, Machine Learning, Big Data. Поучаствовать в конференции можно бесплатно, но только по предварительной регистрации.
Представляем членов оргкомитета конференции:
- Мамоненко Игорь, генеральный директор ГК "БелХард";
- Голенков Владимир, доктор технических наук, профессор кафедры интеллектуальных информационных технологий БГУИР;
- Птицын Николай, управляющий партнер Synesis;
- Никуленко Виталий, исполнительный директор, БДО ЮЛ, SoftClub;
- Кайгородов Дмитрий, руководитель, Zborka Labs;
- Луговский Виктор, старший научный сотрудник Минского государственного медицинского университета - ст. н.с. МГМУ;
- Головко Владимир, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий, доктор технических наук, профессор, Брестский государственный технический университет;
- Бенько Виктор, CEO at Granium, преподаватель в магистратуре БГУ на кафедре "Цифровая экономика", дисциплины: "Искусственный интеллект в обработке больших данных" и "Блокчейн".
Темы конференции:
Общие темы:
- Теория;
- Практика;
- Стартапы;
- Комьюнити;
- Гранты;
- Образование.
Углубленные темы:
1) Data Science and Machine learning:
- Machine Vision;
- Machine hearing;
- Machine Touch;
- Natural Language Processing;
- Data preprocessing.
2) ИИ-стартапы.
3) Инфраструктура развития ИИ в Беларуси.
4) Специфика применения ИИ в различных сферах:
- Медицина;
- Сельское хозяйство;
- Финансы;
- Коммерция;
- Энергетика;
- Транспорт;
- Госуправление ;
- Образование;
- Маркетинг;
- Наука;
- Юриспруденция;
- Игры.
Организатором конференции выступает старейший ИТ-портал Беларуси KV.by.
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