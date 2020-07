Международная онлайн-конференция Design Z-Day ждет дизайнеров, бизнес-аналитиков и менеджеров уже 13 августа!

Зарегистрироваться на Design Z-Day

Конференция будет интересна не только UX-специалистам, но и всем, кто работает с дизайн-командами. Спикеры из семи стран, включая Беларусь, Нидерланды и Великобританию, поделятся экспертизой и реальным опытом.

Вот кое-что из докладов:

– UX & BA: complement, not compete

– Why context matters: 3 steps how (structural) UX research leads to business success

– Data driven design in practice

– Design Estimations

Z-Days – это ежемесячные конференции о различных технологиях и направлениях, объединяющие сообщества со всего мира. Ивенты организованы для всех, кто интересуется технологиями, мы приветствуем участников всех уровней, с разным опытом и из любых сообществ, компаний и стран. Всех, кто хочет развиваться вместе с единомышленниками и получать новый опыт от реальных экспертов.