В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мире и невозможностью проведения IV Конференции «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций» в традиционном формате, Комитетом Ассоциации «Инфопарк» по информационной безопасности было принято решение о проведении «IT-Security Conference – 2020» на ONLINE-площадке.

Организаторы Конференции: Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»; Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; Министерство связи и информатизации Республики Беларусь при поддержке Национального банка Республики Беларусь; Министерства внутренних дел Республики Беларусь; Следственного комитета Республики Беларусь и ключевых отраслевых ассоциаций Республики Беларусь.

ONLINE-конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций» (IT-Security Conference) – ежегодная эффективная площадка для конструктивного диалога регулятора, органов государственного управления, ИТ-сообщества и бизнес-сообществ различных отраслей экономики нашей страны с целью обсуждения новейших технологий и разработок, выработки совместных решений в области обеспечения защиты информации и информационной безопасности организаций.

Участников ONLINE-конференции ждет насыщенная программа с привлечением ведущих белорусских и международных экспертов. В ходе Конференции планируется обсудить направления и стратегии развития в области информационной безопасности и защиты информации, дать пояснения по изменению законодательства в части построения систем защиты информации организации, рассмотреть работу с данными и безопасность электронного обмена данными, обсудить место кибербезопасности в процессах цифровой трансформации деятельности органов и организаций с учётом Концепции информационной безопасности Республики Беларусь утвержденной Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь 18.03.2019 №1, и Концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 20.11.2019 № 466, вопросы безопасности облачных сервисов и облачные сервисы безопасности, вопросы защиты информации КВОИ, запланирована дискуссия по актуальным тематикам защиты персональных данных и многое другое.

Площадка Конференции – это новинки от разработчиков и передовые решения от практиков; обсуждения и дискуссии на самые «горячие» темы, лучшие практические кейсы; деловые контакты и обмен опытом. В формате дискуссии будет рассмотрена тема «Защита персональных данных». В качестве альтернативы офлайн-выставке предусмотрена организация отдельных переговорно-демонстрационных комнат наших Партнеров, где каждый участник сможет ознакомиться с продуктами компаний и получить ответы на актуальные вопросы от экспертов.

Следите за новостями на сайте Конференции и официальной странице в facebook, а также успейте приобрести билеты на мероприятие.