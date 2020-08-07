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Ежегодный конкурс стартапов “День Инвестора” объявляет старт подачи заявок!
Конкурс стартапов, на котором любой желающий может представить свой проект экспертам и инвесторам и получить инвестиционную поддержку. Мероприятие бесплатное для всех участников https://bit.ly/30C6EDi
К участию приглашаются проекты стадии Pre-seed и выше по следующим направлениям:
- Информационные технологи (финтех, ритейл и телеком, AI, quantum computing, robots, crowd tech и smartdust, шеринг, уберизация)
- Индустриальные технологии
- Энергоэффективные технологии
- Биомедицинские технологии
- Агропромышленные технологии
В 2020 году конкурс пройдет online.
19 сентября в финале соберутся 20 лучших проектов, оценивать которые будут инвесторы из России, Украины и Азербайджана.
Подать заявки можно до 1 сентября включительно.
Ознакомится с положением о конкурсе и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.
P.S. Если ты инвестор или просто хочешь посмотреть, как это все будет, то тебе тоже к нам. Присоединяйся: https://bit.ly/30C6EDi
Мероприятие "День Инвестора" проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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