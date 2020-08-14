Как за один за один день познакомиться c российским Data Science, не отходя от рабочего ПК? 17 и 18 сентября команда организаторов из Global Innovation Labs в 7-ой раз собирает в одном (на это раз виртуальном) пространстве лучшие кейсы от лучших специалистов Data Science и ML - Big Data & AI Conference 2020.

Организаторы знают цену контенту и в очередной раз отобрали для слушателей конференции мощный лайп-ап data scientist из ВТБ, Газпром Нефть, Сибур, Северсталь диджитал, РЖД, Интерфакс-ЛАБ, mos.ru, 1С и т. д.

Из программы технического трека IT и data-специалисты смогут узнать:

· алгоритмы интерпретируемости моделей машинного обучения;

· учет новых слов в языковых моделях классификации;

· построение системы realtime-аналитики на ClickHouse;

· low code platform: границы применимости при создании аналитических решений;

· "прикладные" нейросети в браузере и на десктопе клиента - tensorflow-js под капотом, с кодом и пристрастием;

· как быстро построить отчетность с помощью DataLake;

· как оценить эмоциональную реакцию на рекламу дистанционно, быстро и точно;

· построение системы контроля качества на производстве на основе CV.

Кроме него участники получат возможность услышать выступления на бизнес треке и научном семинаре. Если вы хотели узнать, как устроена кухня анализа больших данных в топовых компаниях страны и при это живете не в Москве, то это, пожалуй, лучшая и единственная возможность проникнуться реальным опытом цифровой трансформации, не вставая со своего рабочего кресла и без риска заразиться COVID-19.

Если интерес к теме есть, то призываем не откладывать покупку входного билета в мир больших данных, тем более что до 31 августа цена электронного билета ниже обычной.

Подробная информация, программа мероприятия и регистрация доступны на сайте конференции www.ai-conf.org