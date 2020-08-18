Запуск стартап-акселератора “KrokIT”

Дата проведения:
Место проведения:
Стартап-акселератор “KrokIT” запускает интенсивную программу развития стартапов. 3 месяца обучения в акселераторе сэкономит 2 года самостоятельной работы.
Для кого:
IT-стартапов, железных стартапов, онлайн-бизнесов или предоставления услуг по подписке.
Старт программы 3 октября в г. Минске.
Подать заявку на участие можно до 8 сентября на сайте.
Акселерационная программа включает в себя:
- ведение вашего стартапа персональным трекером (опытным предпринимателем),
- обучение методологии кратного увеличения прибыли от лучших стартап-акселераторов,
- консультации от экспертов,
- еженедельные общие встречи со всеми командами стартапов и их трекерами (traction meeting),
- выступление перед инвесторами, корпорациями, СМИ и профильными изданиями (Demo day).
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