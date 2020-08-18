Запуск стартап-акселератора “KrokIT”

Стартап-акселератор “KrokIT” запускает интенсивную программу развития стартапов. 3 месяца обучения в акселераторе сэкономит 2 года самостоятельной работы.

Для кого:

IT-стартапов, железных стартапов, онлайн-бизнесов или предоставления услуг по подписке.

Старт программы 3 октября в г. Минске.

Подать заявку на участие можно до 8 сентября на сайте.

Акселерационная программа включает в себя:

- ведение вашего стартапа персональным трекером (опытным предпринимателем),

- обучение методологии кратного увеличения прибыли от лучших стартап-акселераторов,

- консультации от экспертов,

- еженедельные общие встречи со всеми командами стартапов и их трекерами (traction meeting),

- выступление перед инвесторами, корпорациями, СМИ и профильными изданиями (Demo day).