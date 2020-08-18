Курсы обучения бизнес-тренеров и трекеров в стартап-акселераторе “KrokIT”

На курсе бизнес-тренеров мы даем весь сжатый материал (без воды), который на 90% состоит из полного курса product-management.

Для кого подходит курс:

· руководитель/менеджер проектов

· топ-менеджер в корпорации

· product-менеджер

· владелец бизнеса

· основатель стартапа

После обучения вы:

✔приобретете опыт работы с реальными стартапами;

✔освоите методику кратного увеличения прибыли стартапов в 2-8 раз, применяемые и для вашего бизнеса;

✔получите сертификат бизнес-тренера и возможность работы в международных стартап-акселераторах;

✔научитесь запускать новые продукты в корпорациях;

✔получите возможность работать в качестве product-manager в стартапах и корпорациях.

Подать заявку можно до 29 августа у нас на сайте https://krokit.org/expert/

Старт курса: 5 сентября.

Формат обучения: возможен как офлайн, так и онлайн. С понедельника по пятницу обучение будет длиться в течение трех часов вечером, в выходные - по 8 часов в день.

Длительность: две с половиной недели (80 часов).

Курс трекерства - это месяц интенсивного обучения и постоянной практики у лучших трекеров СНГ. За это время вы овладеете методологией ведения стартапов и собственного бизнеса, которая поможет за короткий срок увеличить прибыль минимум в два раза.

Стартап-трекеры — это наставники, задача которых — консультировать команду стартапа во время прохождения программы акселерации и как результат вывести проект на стадию получения стабильно высокой прибыли.

По окончанию обучения вы:

✔освоите методику кратного увеличения прибыли стартапов в 2-8 раз, применяемые и для вашего бизнеса;

✔получите сертификат трекера и возможность работать в международных акселераторах;

✔сможете консультировать и возглавлять стартапы;

✔приобретете опыт работы с различными стартапами, и разберетесь, в какие стартапы стоит инвестировать.

Подать заявку можно до 29 августа у нас на сайте https://krokit.org/expert/

Старт курса: 5 сентября.

Место проведения: г. Минск, конкретное место обучения уточняется.

Формат обучения: возможен как офлайн, так и онлайн. С понедельника по пятницу обучение будет длиться в течении трех часов вечером, в выходные - по 8 часов в день практики с мировыми трекерами.

Длительность: месяц (100 часов).