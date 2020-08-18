Курсы обучения бизнес-тренеров и трекеров в стартап-акселераторе “KrokIT”

Дата проведения:
Место проведения:
На курсе бизнес-тренеров мы даем весь сжатый материал (без воды), который на 90% состоит из полного курса product-management.
Для кого подходит курс:
· руководитель/менеджер проектов
· топ-менеджер в корпорации
· product-менеджер
· владелец бизнеса
· основатель стартапа
После обучения вы:
✔приобретете опыт работы с реальными стартапами;
✔освоите методику кратного увеличения прибыли стартапов в 2-8 раз, применяемые и для вашего бизнеса;
✔получите сертификат бизнес-тренера и возможность работы в международных стартап-акселераторах;
✔научитесь запускать новые продукты в корпорациях;
✔получите возможность работать в качестве product-manager в стартапах и корпорациях.
Подать заявку можно до 29 августа у нас на сайте https://krokit.org/expert/
Старт курса: 5 сентября.
Формат обучения: возможен как офлайн, так и онлайн. С понедельника по пятницу обучение будет длиться в течение трех часов вечером, в выходные - по 8 часов в день.
Длительность: две с половиной недели (80 часов).
Курс трекерства - это месяц интенсивного обучения и постоянной практики у лучших трекеров СНГ. За это время вы овладеете методологией ведения стартапов и собственного бизнеса, которая поможет за короткий срок увеличить прибыль минимум в два раза.
Стартап-трекеры — это наставники, задача которых — консультировать команду стартапа во время прохождения программы акселерации и как результат вывести проект на стадию получения стабильно высокой прибыли.
По окончанию обучения вы:
✔освоите методику кратного увеличения прибыли стартапов в 2-8 раз, применяемые и для вашего бизнеса;
✔получите сертификат трекера и возможность работать в международных акселераторах;
✔сможете консультировать и возглавлять стартапы;
✔приобретете опыт работы с различными стартапами, и разберетесь, в какие стартапы стоит инвестировать.
Подать заявку можно до 29 августа у нас на сайте https://krokit.org/expert/
Старт курса: 5 сентября.
Место проведения: г. Минск, конкретное место обучения уточняется.
Формат обучения: возможен как офлайн, так и онлайн. С понедельника по пятницу обучение будет длиться в течении трех часов вечером, в выходные - по 8 часов в день практики с мировыми трекерами.
Длительность: месяц (100 часов).
Горячие темы