Бесплатный онлайн BA Meetup

Приглашаем на онлайн-митап для бизнес-аналитиков.

Участие бесплатное, нужно только заполнить форму: https://forms.gle/r8Hrj7H3abtbv7jv8

Спикеры:

1. Мария Боярко и Екатерина Бойко, BA в компании Andersen.

Тема: "Синхронизация работы нескольких команд"

Чем отличается работа на большом проекте от ситуации “1 команда = 1 продукт”? Какие подводные камни ожидают бизнес-аналитика и всю команды в целом, и как их обойти? Мы расскажем о собственном опыте работы на больших проектах, о том, что неожиданно сработало, и о том, что внезапно не помогло.

2. Ольга Клецкина, BA и Дарья Коваленко, UI/UX-дизайнер в компании Andersen.

Тема: "UX исследование: как мы его проводили и что случилось потом"

Мы расскажем увлекательную историю о том, как бизнес-аналитик и дизайнер объединились, провели глубокое исследование продукта заказчика, получили доступ к конечным пользователям и оформили их боли. А также вас ждет реальный кейс, реальные проблемы и реальный результат: всего 2 месяца чистых исследований могут спасти бизнес от потери бюджета из-за нереализуемых фантазий.

3. Денис Гобов — специальный гость, к. т. н., BA-тренер, Senior BA в компании DataArt.

Тема: "Специфицируем изменения: постановка задачи или база знаний"

Бизнес-потребности, требования регулятора, внутренняя структура компании и рыночная конъюнктура постоянно меняются. Появляются новые пожелания, меняется исходное поведение решения. Аналитику нужно уметь управлять этими изменениями, документировать и поддерживать документацию по проекту в актуальном состоянии. О том, как это можно делать, я расскажу в своем докладе на BA-митапе компании Andersen.