8-10 сентября состоится 3-хдневная онлайн-конференция MOBILE Z-DAYS: 1-й день – iOS, 2-й день – Android, 3-й день – Flutter.

Регистрация на конференцию открыта по ссылке.

В программе:

● Непрерывное обучение: как идти в ногу со временем

● Пришло время перейти с RxSwift на Combine

● Безопасность Android приложений: извлеченные уроки

● Разработка игр с использованием Flutter

Z-Days – это ежемесячные онлайн-конференции о различных технологиях и направлениях (QA, Design и многих других), объединяющие комьюнити со всего мира. Ивенты организованы для всех, кто интересуется технологиями, мы приветствуем участников всех уровней, с разным опытом из любых сообществ, компаний, стран – всех, кто хочет развиваться вместе с единомышленниками и получать новый опыт от реальных экспертов.