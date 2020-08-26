Дата проведения:
с 14.09.2020 по 18.09.2020
Место проведения:
Платно
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Профессиональная конференция для Python-разработчиков Russian Python Week 2020. Доклады в формате общения и взаимодействия с участниками. Честный рассказ о крупных провалах и взлётах (анонимно и без цензуры). Неформальное общение с лучшими Python-разработчиками страны.
Что получите:
- Методику работы с legacy-кодом и практические навыки воркшоп по её практическому использованию;
- Пошаговый алгоритм «Как ускорить код на Python» и мастер-класс на эту тему;
- Список лучших книг по разработке на Python;
- Решение, как применять новые фичи в Python, которые появились в новых версиях;
- Чеклист для оценки кода;
- Правила тестирования бизнес-кода на Python;
- 10 типичных уязвимостей в Python-проектах.
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