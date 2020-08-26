Профессиональная конференция для Python-разработчиков Russian Python Week 2020. Доклады в формате общения и взаимодействия с участниками. Честный рассказ о крупных провалах и взлётах (анонимно и без цензуры). Неформальное общение с лучшими Python-разработчиками страны.

Что получите: