Russian Python Week

Дата проведения: 

с 14.09.2020 по 18.09.2020

Место проведения: 

Платно

Профессиональная конференция для Python-разработчиков Russian Python Week 2020. Доклады в формате общения и взаимодействия с участниками. Честный рассказ о крупных провалах и взлётах (анонимно и без цензуры). Неформальное общение с лучшими Python-разработчиками страны.

Что получите:

  • Методику работы с legacy-кодом и практические навыки воркшоп по её практическому использованию;
  • Пошаговый алгоритм «Как ускорить код на Python» и мастер-класс на эту тему;
  • Список лучших книг по разработке на Python;
  • Решение, как применять новые фичи в Python, которые появились в новых версиях;
  • Чеклист для оценки кода;
  • Правила тестирования бизнес-кода на Python;
  • 10 типичных уязвимостей в Python-проектах.
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