Salesforce Webinar #4. LWC. Use it now!

Дата проведения: 

24.09.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Lightning Web Components стали мощным дополнением Salesforce-технологий и сегодня позволяют создавать еще более современные и быстрые решения.

А вы используете все возможности LWС? Belarusian Salesforce Community поможет ответить на этот вопрос на вебинаре “LWC. Use it now”, который пройдет 24 сентября, в 18:00.

Наш спикер Яков Веромеев, Salesforce Developer (VRP Consulting) поделится лучшими подходами к разработке:

  • как и зачем разделять код,
  • как управлять данными и ничего не сломать в LWC,
  • как добавить типизацию и какие здесь есть ограничения
  • и другое.

Во второй части выступления Яков расскажет об особых случаях использования LWC, когда нужно:

  • модифицировать стиль стандартных компонентов,
  • разделить разметку шаблонов на отдельные шаблоны и использовать их в зависимости от условий,
  • создать свой миксин;
  • и выполнить другие нестандартные задачи.

На этом вебинаре мы предлагаем не только послушать выступление спикера, но и посмотреть примеры кода в Github!

Участие бесплатное, необходима регистрация!

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