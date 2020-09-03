Salesforce Webinar #4. LWC. Use it now!

Lightning Web Components стали мощным дополнением Salesforce-технологий и сегодня позволяют создавать еще более современные и быстрые решения.

А вы используете все возможности LWС? Belarusian Salesforce Community поможет ответить на этот вопрос на вебинаре “LWC. Use it now”, который пройдет 24 сентября, в 18:00.

Наш спикер Яков Веромеев, Salesforce Developer (VRP Consulting) поделится лучшими подходами к разработке:

как и зачем разделять код,

как управлять данными и ничего не сломать в LWC,

как добавить типизацию и какие здесь есть ограничения

и другое.

Во второй части выступления Яков расскажет об особых случаях использования LWC, когда нужно:

модифицировать стиль стандартных компонентов,

разделить разметку шаблонов на отдельные шаблоны и использовать их в зависимости от условий,

создать свой миксин;

и выполнить другие нестандартные задачи.

На этом вебинаре мы предлагаем не только послушать выступление спикера, но и посмотреть примеры кода в Github!

Участие бесплатное, необходима регистрация!