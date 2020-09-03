Salesforce Webinar #4. LWC. Use it now!

Дата проведения:
24.09.2020
Место проведения:
Бесплатно
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Lightning Web Components стали мощным дополнением Salesforce-технологий и сегодня позволяют создавать еще более современные и быстрые решения.
А вы используете все возможности LWС? Belarusian Salesforce Community поможет ответить на этот вопрос на вебинаре “LWC. Use it now”, который пройдет 24 сентября, в 18:00.
Наш спикер Яков Веромеев, Salesforce Developer (VRP Consulting) поделится лучшими подходами к разработке:
- как и зачем разделять код,
- как управлять данными и ничего не сломать в LWC,
- как добавить типизацию и какие здесь есть ограничения
- и другое.
Во второй части выступления Яков расскажет об особых случаях использования LWC, когда нужно:
- модифицировать стиль стандартных компонентов,
- разделить разметку шаблонов на отдельные шаблоны и использовать их в зависимости от условий,
- создать свой миксин;
- и выполнить другие нестандартные задачи.
На этом вебинаре мы предлагаем не только послушать выступление спикера, но и посмотреть примеры кода в Github!
Участие бесплатное, необходима регистрация!
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