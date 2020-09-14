Tech Week 2020 пройдет с 16-19 ноября 2020 г. в Москве в Технопарке Сколково. Это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.



В конференции примут участие более 350 спикеров, практикующих-экспертов из ведущих компаний России. Мы организовали 18 тематических потоков: цифровая трансформация бизнеса, VR/AR, финтехб, AI&BigData, blockchain, HR-tech, digital-маркетинг и продажи, product management, ED-tech, шеринг-экономика, soft skill’s



Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Также мы организуем в рамках конференцию большую стартап-сессию.