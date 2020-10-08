Уже совсем скоро состоится GDPR Day Kyiv. Это ежегодная бесплатная конференция, посвященная трендам, прогнозам, актуальным темам по GDPR и защите приватности. На этот раз встретимся в Zoom 20 октября в 10:00!

GDPR Day Kyiv - это онлайн-мероприятие по GDPR с узкой специализацией на горячие темы для украинского бизнеса. Особенно актуально для топ-менеджеров, юристов, специалистов по информационной безопасности, системных архитекторов, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков. Воды не будет - разберем только насущные вопросы для работающих в Украине специалистов:

Системный подход к внедрению GDPR: от документов к процессам по ISO 27701

Закон України «Про захист персональних даних»

К каким последствиям приводят нарушения Privacy by Design на примерах известных кейсов?

Реклама/таргетинг в социальных сетях: что нужно знать?

Искусственный интеллект и Приватность

Анализ лучших мировых практик при подготовке нового ЗУ о защите персональных данных

И, конечно, не обойдемся без интерактива и нетворкинга. Вы сможете не только слушать, но и непосредственно участвовать!

Ролевая игра «Приватность как узаконенная эмпатия»

Панельная дискуссия «Трансграничная передача персональных данных: захист персональних даних, GDPR и конвенции 108+»

Круглый стол «Разбираем ваши кейсы»

Хотите узнать, насколько правильно вы выстраиваете работу с GDPR, получить практические рекомендации от экспертов и подискутировать с коллегами в чате?

Тогда регистрируйтесь на конференцию GDPR Day Kyiv по ссылке! Количество участников ограничено!

https://gdpr-day.com/courses/gdpr-day-kyiv/ ​​