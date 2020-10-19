Добрый день!

Компания Softline совместно с Лабораторией Касперского приглашает вас на вебинар «Формирование навыков безопасной работы сотрудников в цифровой среде при помощи онлайн-платформы ASAP».

КОГДА: 20 октября, 11:00

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.

Kaspersky ASAP – это новый подход, который позволит компания ям обучить сотрудников, сформировать и закрепить правильные привычки безопасного поведения.

На онлайн-встрече обсудим возможности и преимущества онлайн-платформы Kaspersky ASAP. А также проведем обзор-демонстрацию платформы.

Вебинар будет полезен, если вы:

специалист отдела информационной безопасности

руководитель ИБ-отдела

системный администратор

специалист ИТ-отдела

HR-менеджеры

владельцы бизнеса

Спикеры вебинара:

Дмитрий Кудревич, территориальный менеджер Лаборатории Касперского, Республика Беларусь Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии Елена Молчанова, руководитель направления маркетинга и продаж Kaspersky Security Awareness

После вебинара мы проведем интеллектуально-развлекательный квиз для участников.

Вы увидите, как начать обучение в обучающей платформе ASAP, а также на собственном опыте убедитесь, что киберугрозы могут возникнуть в самых обычных ситуациях: чем лучше вы распознаете опасные ситуации в нашем конкурсе, тем безопаснее ваша работа и больше шансы выиграть наши призы!

Регистрируйтесь и присоединяйтесь!