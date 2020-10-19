Дата проведения:
Место проведения:
Добрый день!
Компания Softline совместно с Лабораторией Касперского приглашает вас на вебинар «Формирование навыков безопасной работы сотрудников в цифровой среде при помощи онлайн-платформы ASAP».
КОГДА: 20 октября, 11:00
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.
Kaspersky ASAP – это новый подход, который позволит компания ям обучить сотрудников, сформировать и закрепить правильные привычки безопасного поведения.
На онлайн-встрече обсудим возможности и преимущества онлайн-платформы Kaspersky ASAP. А также проведем обзор-демонстрацию платформы.
Вебинар будет полезен, если вы:
- специалист отдела информационной безопасности
- руководитель ИБ-отдела
- системный администратор
- специалист ИТ-отдела
- HR-менеджеры
- владельцы бизнеса
Спикеры вебинара:
|
|
|
После вебинара мы проведем интеллектуально-развлекательный квиз для участников.
Вы увидите, как начать обучение в обучающей платформе ASAP, а также на собственном опыте убедитесь, что киберугрозы могут возникнуть в самых обычных ситуациях: чем лучше вы распознаете опасные ситуации в нашем конкурсе, тем безопаснее ваша работа и больше шансы выиграть наши призы!
Горячие темы