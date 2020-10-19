Формирование навыков безопасной работы сотрудников в цифровой среде при помощи онлайн-платформы ASAP

Дата проведения: 

20.10.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Добрый день!  

Компания Softline совместно с Лабораторией Касперского приглашает вас на вебинар «Формирование навыков безопасной работы сотрудников в цифровой среде при помощи онлайн-платформы ASAP»

КОГДА: 20 октября, 11:00 

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.

Kaspersky ASAP – это новый подход, который позволит компания ям обучить сотрудников, сформировать и закрепить правильные привычки безопасного поведения. 

На онлайн-встрече обсудим возможности и преимущества онлайн-платформы Kaspersky ASAP. А также проведем обзор-демонстрацию платформы.  

Вебинар будет полезен, если вы: 

  • специалист отдела информационной безопасности 
  • руководитель ИБ-отдела 
  • системный администратор 
  • специалист ИТ-отдела 
  • HR-менеджеры 
  • владельцы бизнеса 

Спикеры вебинара: 

  • Дмитрий Кудревич, территориальный менеджер Лаборатории Касперского, Республика Беларусь 
  • Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии 
  • Елена Молчанова, руководитель направления маркетинга и продаж Kaspersky Security Awareness

После вебинара мы проведем интеллектуально-развлекательный квиз для участников.

 

Вы увидите, как начать обучение в обучающей платформе ASAP, а также на собственном опыте убедитесь, что киберугрозы могут возникнуть в самых обычных ситуациях: чем лучше вы распознаете опасные ситуации в нашем конкурсе, тем безопаснее ваша работа и больше шансы выиграть наши призы! 

 

Регистрируйтесь и присоединяйтесь!  

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