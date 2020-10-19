Бесплатный вебинар "Cisco Webex - универсальный инструмент видеоконференцсвязи для бизнеса"

Компания Softline совместно с Cisco приглашает вас на вебинар «Cisco Webex - универсальный инструмент видеоконференцсвязи для бизнеса».

КОГДА: 22 октября, 11:00

Cisco Webex - это решение для проведения любых web-конференций, позволяющий участникам обмениваться информацией в любой момент времени, в любом месте, используя компьютер или мобильные устройства.

Cisco Webex предоставляет сервисы для совместной работы в режиме реального времени, которые позволяют организациям:

ускорять бизнес-процессы

предоставлять доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам MS Office и другим программным приложениям

обмениваться личными сообщениями, делать видео, а также запись web-сессии

и многое другое

На вебинаре мы подробно рассмотрим решение Cisco Webex, обсудим лучшие возможности по масштабированию и комплексный подход к телефонии и ВКС.

А также:

Узнаем отличительные особенности от других продуктов конференцсвязи

Обсудим безопасность решения, сравним стоимость

Изучим Cisco Webex Meeting и его новые возможности (комнаты, интерфейс)

Сделаем краткий обзор основных девайсов для ВКС (DX, room kit, webex board)

Регистрируйтесь!

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов