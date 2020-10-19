Бесплатный вебинар "Cisco Webex - универсальный инструмент видеоконференцсвязи для бизнеса"

Дата проведения: 

22.10.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Компания Softline совместно с Cisco приглашает вас на вебинар «Cisco Webex  - универсальный инструмент видеоконференцсвязи для бизнеса».

КОГДА: 22 октября, 11:00 

Cisco Webex - это решение для проведения любых web-конференций, позволяющий участникам обмениваться информацией в любой момент времени, в любом месте, используя компьютер или мобильные устройства.

Cisco Webex предоставляет сервисы для совместной работы в режиме реального времени, которые позволяют организациям:

  • ускорять бизнес-процессы
  • предоставлять доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам MS Office и другим программным приложениям
  • обмениваться личными сообщениями, делать видео, а также запись web-сессии
  • и многое другое

На вебинаре мы подробно рассмотрим решение Cisco Webex, обсудим лучшие возможности по масштабированию и комплексный подход к телефонии и ВКС.

А также:

  • Узнаем отличительные особенности от других продуктов конференцсвязи
  • Обсудим безопасность решения, сравним стоимость
  • Изучим Cisco Webex Meeting и его новые возможности (комнаты, интерфейс)
  • Сделаем краткий обзор основных девайсов для ВКС (DX, room kit, webex board)

Регистрируйтесь! 

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов 

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