Бесплатный вебинар "Cisco Webex - универсальный инструмент видеоконференцсвязи для бизнеса"

Дата проведения:
22.10.2020
Место проведения:
Бесплатно
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Компания Softline совместно с Cisco приглашает вас на вебинар «Cisco Webex - универсальный инструмент видеоконференцсвязи для бизнеса».
КОГДА: 22 октября, 11:00
Cisco Webex - это решение для проведения любых web-конференций, позволяющий участникам обмениваться информацией в любой момент времени, в любом месте, используя компьютер или мобильные устройства.
Cisco Webex предоставляет сервисы для совместной работы в режиме реального времени, которые позволяют организациям:
- ускорять бизнес-процессы
- предоставлять доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам MS Office и другим программным приложениям
- обмениваться личными сообщениями, делать видео, а также запись web-сессии
- и многое другое
На вебинаре мы подробно рассмотрим решение Cisco Webex, обсудим лучшие возможности по масштабированию и комплексный подход к телефонии и ВКС.
А также:
- Узнаем отличительные особенности от других продуктов конференцсвязи
- Обсудим безопасность решения, сравним стоимость
- Изучим Cisco Webex Meeting и его новые возможности (комнаты, интерфейс)
- Сделаем краткий обзор основных девайсов для ВКС (DX, room kit, webex board)
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов
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