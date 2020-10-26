9-я ежегодная международная конференция IT ENTRANCE пройдет в онлайн-формате 19 декабря. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из 4 стран: Беларусь, Россия, Украина и Казахстан.

Темы конференции:

"Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании от опытных HR".

"Как прокачать язык для работы в IT?"

"Как найти свою IT-компанию после курсов без опыта?"

"Выбор курсов и специальности для подготовки или переподготовки на IT-специалиста".

"Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT на ближайшие годы".

"Возможности удаленной работы и обучения по всему миру".

Формат конференции:

Четыре параллельных сцены выступления online;

Выступления спикеров;

Онлайн-голосования во время выступления;

Перерывы между блоками докладов;

Работа стендов компаний в expo-зоне online;

Чаты и видео чаты с представителями компаний;

Полезные workshops от компаний;

Розыгрыши призов и подарки.

Билеты

Мы предлагаем два вида билетов на ваш выбор: бесплатные и платные (9 BYN).

«Платный online 9 BYN» «Бесплатный» Доступ к online-трансляции: 4 сцены выступления, 4 страны Доступ к виртуальной expo-зоне (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь) Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции Доступ к комнатам workshops Возможность участия в голосованиях Доступ к контактам представителей компаний Презентации спикеров в PDF-формате после конференции Список курсов с персональной скидкой от 10% за весь курс (выше стоимости билета) от партнеров конференции Список открытых вакансий партнеров конференции Доступ к online-трансляции: 4 сцены выступления, 4 страны Доступ к виртуальной expo-зоне (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь) Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции Возможность участия в голосованиях Доступ к контактам представителей компаний во время трансляции Список курсов с персональной скидкой от 5% за весь курс от партнеров конференции

Следите за обновлениями на сайте мероприятия! Организатором конференции выступает старейший белорусский ИТ-портал KV.by.