Дата проведения:
19.12.2020
Место проведения:
Бесплатно
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9-я ежегодная международная конференция IT ENTRANCE пройдет в онлайн-формате 19 декабря. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из 4 стран: Беларусь, Россия, Украина и Казахстан.
Темы конференции:
- "Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании от опытных HR".
- "Как прокачать язык для работы в IT?"
- "Как найти свою IT-компанию после курсов без опыта?"
- "Выбор курсов и специальности для подготовки или переподготовки на IT-специалиста".
- "Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT на ближайшие годы".
- "Возможности удаленной работы и обучения по всему миру".
Формат конференции:
- Четыре параллельных сцены выступления online;
- Выступления спикеров;
- Онлайн-голосования во время выступления;
- Перерывы между блоками докладов;
- Работа стендов компаний в expo-зоне online;
- Чаты и видео чаты с представителями компаний;
- Полезные workshops от компаний;
- Розыгрыши призов и подарки.
Билеты
Мы предлагаем два вида билетов на ваш выбор: бесплатные и платные (9 BYN).
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«Платный online 9 BYN»
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«Бесплатный»
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Следите за обновлениями на сайте мероприятия! Организатором конференции выступает старейший белорусский ИТ-портал KV.by.
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