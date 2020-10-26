IT ENTRANCE

Дата проведения: 

19.12.2020

Место проведения: 

Бесплатно

9-я ежегодная международная конференция IT ENTRANCE пройдет в онлайн-формате 19 декабря. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из 4 стран: Беларусь, Россия, Украина и Казахстан.

 

Темы конференции:

  • "Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании от опытных HR".
  • "Как прокачать язык для работы в IT?"
  • "Как найти свою IT-компанию после курсов без опыта?"
  • "Выбор курсов и специальности для подготовки или переподготовки на IT-специалиста".
  • "Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT на ближайшие годы".
  • "Возможности удаленной работы и обучения по всему миру".

 

Формат конференции:

  • Четыре параллельных сцены выступления online;
  • Выступления спикеров;
  • Онлайн-голосования во время выступления;
  • Перерывы между блоками докладов;
  • Работа стендов компаний в expo-зоне online;
  • Чаты и видео чаты с представителями компаний;
  • Полезные workshops от компаний;
  • Розыгрыши призов и подарки.

 

Билеты

Мы предлагаем два вида билетов на ваш выбор: бесплатные и платные (9 BYN).

«Платный online 9 BYN»

«Бесплатный»
  1. Доступ к online-трансляции: 4 сцены выступления, 4 страны
  2. Доступ к виртуальной expo-зоне (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь)
  3. Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции
  4. Доступ к комнатам workshops
  5. Возможность участия в голосованиях
  6. Доступ к контактам представителей компаний
  7. Презентации спикеров в PDF-формате после конференции
  8. Список курсов с персональной скидкой от 10% за весь курс (выше стоимости билета) от партнеров конференции
  9. Список открытых вакансий партнеров конференции
  1. Доступ к online-трансляции: 4 сцены выступления, 4 страны
  2. Доступ к виртуальной expo-зоне (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь)
  3. Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции
  4. Возможность участия в голосованиях
  5. Доступ к контактам представителей компаний во время трансляции
  6. Список курсов с персональной скидкой от 5% за весь курс от партнеров конференции

 

Следите за обновлениями на сайте мероприятия! Организатором конференции выступает старейший белорусский ИТ-портал KV.by.

 

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