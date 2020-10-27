Перезагрузка24. Стратегия развития компании в кризис

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Как чувствует себя ваш бизнес во время кризиса? Или как пандемия изменила рынок?
2020 был сложным годом для многих ниш. Пандемия поставила разные отрасли бизнеса в неравные условия, и это отразилось на всех участниках рынка. Работа в режиме экономии ресурсов – наше ближайшее будущее. Как можно сохранить показатели компании или улучшить их в таком ситуации?
Разберем 5 ноября на онлайн-конференции для владельцев бизнеса и руководителей отделов маркетинга и продаж - Стратегия развития компании в кризис
6 докладов, адаптированных под настоящую ситуацию на рынке, от CEO ведущих компаний Беларуси:
- Управление клиентским опытом. Контроль эффективности персонала, в том
числе и на удаленке.
Николай Мельников – hoster.by
- Узкие места в вашей компании, или как перестать терять 32% клиентов
ежедневно
Александр Огородников - директор проектов call-tracking.by и sipsim.by
- Как CRM маркетинг будет нас спасать в режиме экономии ресурсов
Максим Малышевич – коммерческий директор LikeIT
Что вы узнаете после мероприятия?
- Ошибки компаний, которые приводят к падению продаж
- Список новых инструментов, требующих минимум вложений и применимых для компаний любого размера
- Вектор нового направления бизнеса в условиях экономического кризиса и пандемии
- Презентации выступлений спикеров с алгоритмом действий
- Час консультации специалиста любого направления LIkeit (маркетинг, внедрение CRM, web/mobile разработка)
- Бонусы от спикеров
Участие бесплатное – количество мест ограничено
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