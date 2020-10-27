Перезагрузка24. Стратегия развития компании в кризис

Как чувствует себя ваш бизнес во время кризиса? Или как пандемия изменила рынок?



2020 был сложным годом для многих ниш. Пандемия поставила разные отрасли бизнеса в неравные условия, и это отразилось на всех участниках рынка. Работа в режиме экономии ресурсов – наше ближайшее будущее. Как можно сохранить показатели компании или улучшить их в таком ситуации?



Разберем 5 ноября на онлайн-конференции для владельцев бизнеса и руководителей отделов маркетинга и продаж - Стратегия развития компании в кризис

6 докладов, адаптированных под настоящую ситуацию на рынке, от CEO ведущих компаний Беларуси:

- Управление клиентским опытом. Контроль эффективности персонала, в том

числе и на удаленке.

Николай Мельников – hoster.by

- Узкие места в вашей компании, или как перестать терять 32% клиентов

ежедневно

Александр Огородников - директор проектов call-tracking.by и sipsim.by



- Как CRM маркетинг будет нас спасать в режиме экономии ресурсов

Максим Малышевич – коммерческий директор LikeIT



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Что вы узнаете после мероприятия?

Ошибки компаний, которые приводят к падению продаж

Список новых инструментов, требующих минимум вложений и применимых для компаний любого размера

Вектор нового направления бизнеса в условиях экономического кризиса и пандемии

Презентации выступлений спикеров с алгоритмом действий

Час консультации специалиста любого направления LIkeit (маркетинг, внедрение CRM, web/mobile разработка)

Бонусы от спикеров

Участие бесплатное – количество мест ограничено