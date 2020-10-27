Перезагрузка24. Стратегия развития компании в кризис

Дата проведения: 

05.11.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Как чувствует себя ваш бизнес во время кризиса? Или как пандемия изменила рынок?
 
2020 был сложным годом для многих ниш.  Пандемия поставила разные отрасли бизнеса в неравные условия, и это отразилось на всех участниках рынка. Работа в режиме экономии ресурсов – наше ближайшее будущее. Как можно сохранить показатели компании или улучшить их в таком ситуации?

Разберем 5 ноября на онлайн-конференции для владельцев бизнеса и руководителей отделов маркетинга и продаж - Стратегия развития компании в кризис

6 докладов, адаптированных под настоящую ситуацию на рынке, от CEO ведущих компаний Беларуси:
- Управление клиентским опытом. Контроль эффективности персонала, в том
 числе и на удаленке.
Николай Мельников – hoster.by

- Узкие места в вашей компании, или как перестать терять 32% клиентов
 ежедневно
Александр Огородников - директор проектов call-tracking.by и sipsim.by

- Как CRM маркетинг будет нас спасать в режиме экономии ресурсов        
Максим Малышевич – коммерческий директор LikeIT
 

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Что вы узнаете после мероприятия?

  • Ошибки компаний, которые приводят к падению продаж
  • Список новых инструментов, требующих минимум вложений и применимых для компаний любого размера
  • Вектор нового направления бизнеса в условиях экономического кризиса и пандемии
  • Презентации выступлений спикеров с алгоритмом действий
  • Час консультации специалиста любого направления LIkeit (маркетинг, внедрение CRM, web/mobile разработка)
  • Бонусы от спикеров

Участие бесплатное – количество мест ограничено

 

  

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