14 ноября состоится онлайн-митап New Layer, который соберет специалистов, работающих с CG, моушен-дизайном и игровыми движками. Это будет первая встреча в рамках новой инициативы Wargaming, предполагающей целую серию мероприятий для всех, кто так или иначе связан с визуальной индустрией и геймдевом.

New Layer станет возможностью для всех заинтересованных специалистов встретиться, познакомиться и поделиться друг с другом своими знаниями и наработками. В первую очередь встреча будет интересна специалистам уровня Middle+, тем не менее формат является открытым и для тех, кто делает свои первые шаги в данной сфере и хотел бы получить несколько дельных советов и рекомендаций от профессионалов.

Митап пройдет в онлайн-формате, во время которого перед участниками выступят спикеры из компании Wargaming:

Александр Пименов, моушен-дизайнер: «Моушен-дизайн на стыке истории, эмоции и продукта»; Сергей Дорохин, CG-художник: «Креативный бриф и сторителлинг в концепт-дизайне персонажа»; Семен Ажипа, геймплей-видеохудожник: «Художественные ролики, созданные при помощи реал-тайм движка WoT. Внедрение envirionment-art-технологии в производство геймплейных видео»; Алексей Козырев, CG Generalist: «Как создается окружение в команде CG The Agency»; Андрей Петрукович, Art Supervisor: «Создание масштабного 3D окружения. Расширяем toolset»;

Кроме того, с презентацией в рамках митапа выступит Михаил Дадаев, основатель и технический директор компании Fstr.tech.

Участие в митапе бесплатное, всем желающим необходимо пройти предварительную регистрацию: https://new-layer.timepad.ru/event/1462942/