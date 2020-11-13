V кейс-конференция «PR в секторе B2B»

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9 декабря в онлайн-формате на платформе Zoom пройдет пятая ежегодная кейс-конференция «PR в секторе B2B», посвященная практическим PR-кейсам B2B-компаний и B2B-брендов. Традиционно в программе мероприятия 12 свежих кейсов.
Декабрь – месяц подведения итогов, в том числе в сфере B2B-коммуникаций. На пятой кейс-конференции «PR в секторе B2B», организованной коммуникационным агентством Fresh Russian Communications и интернет-изданием B2B Journal, участников ждут успешные проекты и стратегии в области B2B PR, реализованные на российском рынке за последние 2 года. Своими проектами поделятся PR-специалисты и маркетологи 12 B2B-компаний.
Среди спикеров конференции:
- Александра Кочеткова, директор по маркетингу Fanuc
- Юлия Жидкова, старший специалист по PR в компании Netwrix
- Мария Полудо, директор по маркетингу и PR АО «Газпромбанк Лизинг»
- Олеся Сидоркина, Performance Marketing Leader компании Hilti
- Марина Николаева, Head of PR компании SEMrush
- Антон Глущенко, специалист по маркетингу и коммуникациям Xylem
- Екатерина Егорова, руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric
- Евгения Дудырева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ROCKWOOL Russia
- Дарья Керценбаум, вице-президент по корпоративным коммуникациям группы компаний ABBYY
- Ксения Алексеева, управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications
Кейс-конференция «PR в секторе B2B» ориентирована, в первую очередь, на PR-специалистов и маркетологов B2B-компаний, сотрудников коммуникационных агентств, чьи клиенты – B2B-бренды, а также собственного бизнеса.
Конференция пройдет в онлайн-формате в Zoom. Приобрести билеты и оставаться в курсе новостей о конференции можно на сайте B2B Journal. Стоимость билетов – 2900 рос. рублей.
Руководители по PR и маркетинговым коммуникациям B2B-компаний и B2B-брендов могут получить промо-коды на бесплатное участие в конференции, при условии участия в исследовании коммуникационного агентства Fresh Russian Communications до 8 декабря 2020 г.
Агентство FRC и интернет-издание B2B Journal проводят исследование влияния пандемии на работу в области маркетинговых коммуникаций и PR в B2B. Участниками опроса могут стать руководители по маркетинговым коммуникациям и PR B2B-компаний и B2B-брендов. Для участия в исследовании необходимо обратиться по электронному адресу: moscow@frc-pr.com.
Конференция пройдет при информационной поддержке: KV.by, ExLibris, Медиалогии, PR News, EXPOCLUB.ru, GeneralExpo.ru, «Строительной газеты», ИД «Строительная Орбита», журналов «Точка продаж», «АГРО-Бизнес», Национального банковского журнала, Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов, Национальной ассоциации организации мероприятий, Ассоциации Консультантов по подбору персонала, журнала торговой площадки «Subl.biz», интернет-изданий PR Today, Event Life, ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, «Сырье&Упаковка», It-Weekly.
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