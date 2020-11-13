V кейс-конференция «PR в секторе B2B»

9 декабря в онлайн-формате на платформе Zoom пройдет пятая ежегодная кейс-конференция «PR в секторе B2B», посвященная практическим PR-кейсам B2B-компаний и B2B-брендов. Традиционно в программе мероприятия 12 свежих кейсов.

Декабрь – месяц подведения итогов, в том числе в сфере B2B-коммуникаций. На пятой кейс-конференции «PR в секторе B2B», организованной коммуникационным агентством Fresh Russian Communications и интернет-изданием B2B Journal, участников ждут успешные проекты и стратегии в области B2B PR, реализованные на российском рынке за последние 2 года. Своими проектами поделятся PR-специалисты и маркетологи 12 B2B-компаний.

Среди спикеров конференции:

Александра Кочеткова, директор по маркетингу Fanuc

директор по маркетингу Fanuc Юлия Жидкова, старший специалист по PR в компании Netwrix

старший специалист по PR в компании Netwrix Мария Полудо, директор по маркетингу и PR АО «Газпромбанк Лизинг»

директор по маркетингу и PR АО «Газпромбанк Лизинг» Олеся Сидоркина, Performance Marketing Leader компании Hilti

Performance Marketing Leader компании Hilti Марина Николаева, Head of PR компании SEMrush

Head of PR компании SEMrush Антон Глущенко, специалист по маркетингу и коммуникациям Xylem

специалист по маркетингу и коммуникациям Xylem Екатерина Егорова, руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric

руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric Евгения Дудырева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ROCKWOOL Russia

руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ROCKWOOL Russia Дарья Керценбаум, вице-президент по корпоративным коммуникациям группы компаний ABBYY

вице-президент по корпоративным коммуникациям группы компаний ABBYY Ксения Алексеева, управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications

Кейс-конференция «PR в секторе B2B» ориентирована, в первую очередь, на PR-специалистов и маркетологов B2B-компаний, сотрудников коммуникационных агентств, чьи клиенты – B2B-бренды, а также собственного бизнеса.

Конференция пройдет в онлайн-формате в Zoom. Приобрести билеты и оставаться в курсе новостей о конференции можно на сайте B2B Journal. Стоимость билетов – 2900 рос. рублей.

Руководители по PR и маркетинговым коммуникациям B2B-компаний и B2B-брендов могут получить промо-коды на бесплатное участие в конференции, при условии участия в исследовании коммуникационного агентства Fresh Russian Communications до 8 декабря 2020 г.

Агентство FRC и интернет-издание B2B Journal проводят исследование влияния пандемии на работу в области маркетинговых коммуникаций и PR в B2B. Участниками опроса могут стать руководители по маркетинговым коммуникациям и PR B2B-компаний и B2B-брендов. Для участия в исследовании необходимо обратиться по электронному адресу: moscow@frc-pr.com.

Конференция пройдет при информационной поддержке: KV.by, ExLibris, Медиалогии, PR News, EXPOCLUB.ru, GeneralExpo.ru, «Строительной газеты», ИД «Строительная Орбита», журналов «Точка продаж», «АГРО-Бизнес», Национального банковского журнала, Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов, Национальной ассоциации организации мероприятий, Ассоциации Консультантов по подбору персонала, журнала торговой площадки «Subl.biz», интернет-изданий PR Today, Event Life, ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, «Сырье&Упаковка», It-Weekly.