2020 год принес всем немало трудностей и ограничений. Однако черная полоса может стать взлетной для вашего бизнеса — вопрос только в том, куда лететь? Ответ: в онлайн.

Современный потребитель, инновационные разработки и технологические решения в предпринимательской среде , а также мировые тенденции говорят нам о том, что за интернетом уже не будущее, а настоящее.

Онлайн-продажи не просто становятся популярны — это необходимость, практически для любой сферы бизнеса. Регистрируйтесь на бесплатный онлайн-семинар «Перезагрузка24: Как перевести продажи из офлайна в онлайн», чтобы узнать не только теорию, но и практику перехода белорусских компаний в онлайн.

3 декабря в 13:00 вы познакомитесь с экспертами в сфере автоматизации бизнес-процессов и на примере их кейсов узнаете:

Как развивать интернет-магазин и интегрировать онлайн-продажи с работой офлайн-магазинов?

Как организовать процессы B2B-продаж сложных услуг с помощью Битрикс24 (на примере сервиса «WEBPAY»)?

Новые возможности Битрикс24 для вашего бизнеса: как организовать удаленную работу и основные компоненты CRM для работы с клиентами;

Продажи через социальные сети.

В качестве спикеров выступят:

Мария Очеретняя, коммерческий директор «WEBPAY»;

Юлия Калитник, специалист по работе с клиентами и партнерами «1С-Битрикс Беларусь»;

Артем Боровский, Руководитель направления интернет-торговли «Belwooddoors Group»;

Юрий Кудымовский, руководитель направления компании «Новый Сайт»;

Анастасия Зоренко, менеджер по работе с клиентами компании «Новый Сайт».

Вам точно будет интересен и полезен онлайн-семинар, если вы:

руководитель и собственник компании, индивидуальный предприниматель;

руководитель отдела продаж и/или маркетинга;

менеджер проектов по созданию и развитию интернет-магазина;

маркетолог.

Почему вам стоит посетить онлайн-семинар?

Пока одни границы закрываются, открываются другие — и важно не упустить свой рейс. На онлайн-семинаре вы сможете открыть для себя перспективные направления развития бизнеса, на которые раньше не решались или не знали о них.

Важная часть: вы узнаете о действующих инструментах на примере реальных историй и вам не придется повторять чужие ошибки. Вы сможете задать свои вопросы спикерам и обсудить со своими коллегами и потенциальными партнерами в чате то, что вас интересует.

Подробная программа доступна на сайте мероприятия.

Участие абсолютно бесплатное. Регистрация займет у вас не больше минуты.

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